Овај сок успјешно снижава крвни притисак: Препоручује се да га пијете сваки дан

01.12.2025
12:06
Коментари:0
Јутарње навике могу значајно утицати на наше здравље и енергију током дана, нарочито када се понављају из дана у дан.
Мале рутине, попут кратке шетње или храњивог доручка, могу имати дугорочан учинак, а прехрамбени избори притом играју једнако важну улогу као и физичка активност.
Нова истраживања показују да једна свакодневна навика може природно подржати здравље срца – редовно конзумирање сока од цвекле.
Здравље
Обезбједите себи природну заштиту: Ово воће чува здравље срца
Кардиолог др Сириша Вадали објашњава да цвекла садржи анорганске нитрате који се у тијелу претварају у душиков оксид, док др Сањај Бојрај истиче:
– Душиков оксид шири крвне жиле, што доводи до снижавања крвног притиска.
Др. Вадали препоручује једну до двије чаше сока од цвекле дневно.
''Учинке можете осјетити већ након 6 до 12 часова, а дугорочно може доћи до смањења крвног притиска за отприлике четири јединице, што је клинички значајно'', наглашава она.
Међутим, важно је напоменути да сок од цвекле треба бити дио шире рутине здравог живота.
Сок неће имати значајан учинак ако занемарујете уравнотежену прехрану, квалитетан сан и редовну физичку активност – истичу стручњаци, преноси Аваз.
Ауто-мото
3 д0
Здравље
1 седм0
Здравље
2 седм0
Здравље
1 мј0
Здравље
3 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
25
15
16
15
16
15
13
15
13
Тренутно на програму