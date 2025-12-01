Logo

Научници пронашли антитијело против ХИВ-а: Да ли смо на прагу излијечења од сиде?

01.12.2025

11:45

Научници пронашли антитијело против ХИВ-а: Да ли смо на прагу излијечења од сиде?

У Келну је откривено ново антитијело против ХИВ-а. У лабораторији је показало способност да спријечи инфекције и неутралише вирус, пише Дојче веле. Да ли је ово нова нада у борби против АИДС-а?

Од 1981. године, када је болест постала позната, АИДС је однио 44 милиона живота широм свијета. Сматра се једном од најозбиљнијих епидемија у историји човјечанства. Иако се број смртних случајева временом смањивао захваљујући едукацији и превентивним мјерама, људи и даље умиру од посљедица ове болести. Током 2024. године, око 630.000 људи је умрло од АИДС-а широм свијета.

vakcine вакцине

Друштво

Свјетски дан против ХИВ-а/АИДС-а: Бесплатно тестирање у 13 градова Српске

Тестирано више од 800 антитијела против ХИВ-а

Истраживачки тим који је предводио Флоријан Клајн, директор Института за вирусологију, проучио је узорке крви од 32 особе. Сви су били инфицирани ХИВ-ом, али су независно, односно без терапије, развили снажан и широко ефикасан имуни одговор путем антитијела против вируса.

Научници су у лабораторији тестирали више од 800 различитих антитијела из ових узорака, испитујући њихову способност да неутралишу вирус ХИВ-а. Једно од њих, означено са 04_А06, посебно се истакло. Ово антитијело блокира мјесто којим се вирус везује за ћелије домаћина током инфекције. На тај начин спријечава вирус ХИВ-а да уђе у ћелије. Када вирус уђе у ћелију, преузима њене функције и користи их за своје размножавање, чиме дугорочно слаби имуни систем.

Нацрт за производњу антитијела налази се у људском имуном систему, у Б лимфоцитима. Када дођу у контакт са патогенима, ови лимфоцити сазријевају у плазма ћелије које производе велике количине антитијела, укључујући и 04_А06. Истраживачи су дешифровали генетски нацрт за његово стварање и успјели су да га репродукују. ''Дакле, више не морате да узимате крв од пацијената, већ можете да убаците тај генетски нацрт у другу ћелију и кажете јој: произведите овај протеин или ово антитијело.“

Антитијело 04_А06 – за терапију и превенцију ХИВ-а

У експериментима на мишевима који су носили компоненте људског имуног система и били су инфицирани ХИВ-ом, антитијело 04_А06 је успјело да потпуно неутралише већину вируса ХИВ-а. Истраживачи су спровели тестове на око 340 различитих варијанти ХИВ-а, укључујући и оне које су већ биле отпорне на друга антитијела.

''Вируси су веома разноврсни и зато је ХИВ тако тешко лијечити – јер постоји велика генетска разноликост међу вирусима“, објашњава Клајн. Новооткривено антитијело, међутим, било је у стању да неутралише 98 процената тестираних варијанти.

хив

Здравље

Данас је Свјетски дан борбе против сиде: Глобална епидемија 80-их, однијела је стотине живота

Дакле, 04_A06 би могао да помогне људима који су већ заражени ХИВ-ом, јер спријечава вирус да уђе у ћелију. ''Везује се за рецептор вируса, блокира га и тиме га спријечава да инфицира циљну ћелију.“ Поред тога, вирусе који су ''означени“ антитијелима имуни систем лакше препознаје и уништава. Ово антитијело би се такође могло користити превентивно, за спријечавање ХИВ инфекције: ''Ако је антитијело већ присутно у тијелу, вирус који улази се одмах зауставља прије него што може да инфицира ћелију.“

Још увијек не постоји вакцина против ХИВ-а

Ново антитијело би могло да дјелује као такозвана пасивна имунизација. Насупрот томе, активна имунизација подразумијева вакцину која омогућава тијелу да само производи антитијела – али таква вакцина још увијек не постоји. Постоје студије са мРНК вакцинама, које би требало да стимулишу имуни систем да реагује на специфични протеин из омотача вируса ХИВ-а. Међутим, овај приступ је до сада тестиран само на једној варијанти вируса.

Тренутно се различити лијекови у облику таблета или ињекција користе за профилаксу против ХИВ инфекција, и то са великим успјехом. Међутим, таблете се обично морају узимати свакодневно. Депо препарати дугог дејства, попут оних који садрже ленакапавир, већ су одобрени у САД и ЕУ, али се још увијек не продају у ЕУ.

Идеја која стоји иза профилаксе антитијелима попут 04_А06, објашњава Клајн, је: ''Можете избјећи узимање пилуле сваки дан, јер би постојала већа од 90 процената шансе да се спријечи инфекција.“ Профилакса антитијелима би се узимала отприлике сваких шест мјесеци.

психијатар-доктор

Здравље

Ове године 12 новозаражених лица ХИВ-ом, забиљежен смртни случај

Ново ХИВ антитијело са високом ефикасношћу

Друга антитијела широког спектра против ХИВ-а су већ откривена, али ''04_А06 је дефинитивно изузетно снажан представник ове групе“, каже Александра Тркола, директорка Института за медицинску вирусологију на Универзитету у Цириху. ''Теоретски, 04_A06 сам по себи постиже ефикасност која се обично постиже само комбиновањем више антитијела.“

''Потенцијал“ у овом контексту значи да чак и када се мала количина антитијела примијени на заражене ћелије, ефекат је веома изражен. Ово је важно ако се откриће из Келна једног дана претвори у лијек који се може давати ињекцијом. Јер се може користити само ограничена количина – а давање 20 ињекција не би било само незгодно, већ и веома скупо за производњу, објашњава Клајн.

Дуг пут до лијека за СИДУ

Међутим, он сматра да би могло да прође много времена прије него што се развије прави лијек заснован на 04_A06.

Кристоф Спинер, шеф одјељења за заразне болести у Универзитетској болници ''Рехтс дер Изар“ у Минхену. Он напомиње да су резултати из Келна за сада само лабораторијски подаци, ''тако да се ефикасност не може директно пренијети на услове стварног живота“. Потребна су даља истраживања о дозирању, безбиједности и ефикасности антитијела, преноси Индекс.

Александра Тркола такође упозорава: ''Још увијек не можемо знати да ли ће се антитијело показати ефикасним и у клиничкој употреби.“ Међутим, додаје: ''Знаци су свакако веома охрабрујући.“

