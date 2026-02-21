Оженио се Авдуљ Лока из Кафе Зале

21.02.2026
21:01
Коментари:0
Некадашњи члан екипе "Кафе Зале" Авдуљ Лока оженио је своју дугогодишњу дјевојку Ану која је љубитељима овог серијала позната као Ана Хрватица.
Ана Асанај је ову вијест подијелила на Инстаграму уз поруку.
"Након пет година везе данас смо се напокон вјенчали".
Авдуљ је јавности постао познат по снимцима на каналу Кафе Зале. Ту му се придружила и Ана Хорват која је живјела са њим у фамозној "Хацијенди".
Након неколико сукоба које је пар имао са продукцијом Кафе Зале као и са осталим учесницима, напустили су Крњачу. Љубитељи серијала често их срећу широм Србије гдје Авдуљ забавља народ на трговима свирајући тарабуку.
