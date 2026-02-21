Logo
Large banner

Оженио се Авдуљ Лока из Кафе Зале

21.02.2026

21:01

Коментари:

0
Avdulj kafe zale se oženio
Фото: Printscreen/Youtube

Некадашњи члан екипе "Кафе Зале" Авдуљ Лока оженио је своју дугогодишњу дјевојку Ану која је љубитељима овог серијала позната као Ана Хрватица.

Ана Асанај је ову вијест подијелила на Инстаграму уз поруку.

"Након пет година везе данас смо се напокон вјенчали".

Авдуљ и Ана
Авдуљ и Ана

Авдуљ је јавности постао познат по снимцима на каналу Кафе Зале. Ту му се придружила и Ана Хорват која је живјела са њим у фамозној "Хацијенди".

Након неколико сукоба које је пар имао са продукцијом Кафе Зале као и са осталим учесницима, напустили су Крњачу. Љубитељи серијала често их срећу широм Србије гдје Авдуљ забавља народ на трговима свирајући тарабуку.

Подијели:

Тагови :

Kafe Zale

Авдуљ Лока

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Preminuo još jedan član "Kafe Zale" (FOTO)

Сцена

Preminuo još jedan član "Kafe Zale" (FOTO)

2 год

0

Србија

Preminuo Ilija Bokser iz Kafe Zale

3 год

0
Зграда са које је пао радник и погинуо у Бањалуци

Бања Лука

Шта се дешава на тржишту некретнина у Бањалуци

52 мин

0
Њемачка "изгубила" хиљаде страних радника

Економија

Њемачка "изгубила" хиљаде страних радника

1 ч

0

Више из рубрике

Колико ће Ану Николић коштати живот у хотелу?

Сцена

Колико ће Ану Николић коштати живот у хотелу?

6 ч

0
Инцидент у Пинковим звездама: Кемиш побјеснио и напустио снимање због Десингерице

Сцена

Инцидент у Пинковим звездама: Кемиш побјеснио и напустио снимање због Десингерице

6 ч

0
Бака показао осумњиченог: "Овај дигиталац ми је запалио кола"

Сцена

Бака показао осумњиченог: "Овај дигиталац ми је запалио кола"

1 д

0
Снежана Ђуришић се огласила први пут након што јој је син претучен

Сцена

Снежана Ђуришић се огласила први пут након што јој је син претучен

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

34

Најмлађи не одустају од подршке Борцу

21

31

У Риму исписане свастике и нацистички симболи

21

19

Извиждана химна БиХ у Борику

21

11

Сања Малетић проговорила о Јани Тодоровић

21

01

Оженио се Авдуљ Лока из Кафе Зале

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner