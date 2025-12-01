Бјежао од полиције, па се забио у аутомобил: Након судара изашао из возила и наставио бијег

01.12.2025
19:33
Појавио се снимак тешке саобраћајне несреће која се прошле седмице догодила на Шмартинској цести у Љубљани. Камера је забиљежила аутомобил који великом брзином прелази преко плочника и удара у друго возило које је стајало испред семафора на раскрсници. Од силине ударца, оба возила завршила су на крову.
Према извјештају портала 24ур, несрећу је прошле сриједе изазвао 18-годишњи возач који је бјежао полицији на љубљанској обилазници. Младић је напустио обилазницу на излазу и потом се забио у друго возило.
Возачи оба аутомобила и још један путник задобили су повреде, док је починилац, како се види на снимку, изашао из аута и наставио бијег.
Полиција је касније лоцирала 18-годишњака. Током поступка утврђено је да није имао важећу возачку дозволу и да је током бијега бацио врећицу и чарапу у којима се налазило готово 60 пакетића кокаина и хероина. Код осумњиченог је пронађено и више од 3.000 евра, а одузето му је и возило.
Надлежни суд издао је налог за претрагу возила и пребивалишта ухапшеног, гдје су пронађени пакетићи хероина и канабиса, као и прибор за трговину илегалним дрогама, наводи портал 24ур.
Nesreča in pobeg z nesreče (Šmartinka).. pic.twitter.com/s81sqcirxe— Mati Tereza (@mati_tereza) November 30, 2025
