Бјежао од полиције, па се забио у аутомобил: Након судара изашао из возила и наставио бијег

01.12.2025

19:33

Саобраћајна несрећа у Словенији
Фото: Mati Tereza/X/Screenshot

Појавио се снимак тешке саобраћајне несреће која се прошле седмице догодила на Шмартинској цести у Љубљани. Камера је забиљежила аутомобил који великом брзином прелази преко плочника и удара у друго возило које је стајало испред семафора на раскрсници. Од силине ударца, оба возила завршила су на крову.

Према извјештају портала 24ур, несрећу је прошле сриједе изазвао 18-годишњи возач који је бјежао полицији на љубљанској обилазници. Младић је напустио обилазницу на излазу и потом се забио у друго возило.

Возачи оба аутомобила и још један путник задобили су повреде, док је починилац, како се види на снимку, изашао из аута и наставио бијег.

Полиција је касније лоцирала 18-годишњака. Током поступка утврђено је да није имао важећу возачку дозволу и да је током бијега бацио врећицу и чарапу у којима се налазило готово 60 пакетића кокаина и хероина. Код осумњиченог је пронађено и више од 3.000 евра, а одузето му је и возило.

Надлежни суд издао је налог за претрагу возила и пребивалишта ухапшеног, гдје су пронађени пакетићи хероина и канабиса, као и прибор за трговину илегалним дрогама, наводи портал 24ур.

Словенија

Саобраћајна несрећа

