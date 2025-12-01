Ко ће на сједницу ПИК-а?

Аутор:Кристина Секерез
01.12.2025
19:13
Коментари:2
Апсолутно је неприхватљив позив супервизора за Брчко дистрикт за присуство сједници ПИК-а, категорична је Сања Вулић. То, како каже, имајући у виду какву тортуру и колонијални приступ је имао Кристијан Шмит да врши интервенционизам на законодавство у погледу измјена Кривичног закона. Јасно је – СНСД се позиву неће одазвати.
„Сада би он да ми о нечему разговарамо, да разговарамо о Дејтону, имајући у виду да је 30 година од потписивања Дејтона, па ја постављам питање супервизору за Брчко дистрикт, о чему да причамо када је Кристијан Шмит апсолутно разорио Дејтон“, истакла је шеф Клуба посланика СНСД-а у ПД ПС БиХ Сања Вулић и додала:
"Сматрам да све један Србин који оде за сто Кристијана Шмита, односно у овом случају изасланика Кристијана Шмита је ништа друго него издајник српског народа."
Отићи ће опозиција из Српске. Шаљу Ненада Грковића. Познате су им и теме.
"Колико знам, тема тог састанка биће европски пут БиХ. Односно, расправљаће се о ова два европска закона, о Суду БиХ и о Закону о ВСТС-у. Такође, расправљаће се и о имену преговарача", рекао је замјеник шефа Клуба посланика СДС – ПДП – ЗА ПРАВДУ И РЕД Ненад Грковић и додао:
"Неће се причати о имовини. Ви знате да је на посљедњој сједници Парламента, колеге су предложиле Закон о имовини БиХ. Сви посланици из Републике Српске су гласали против тог Закона и гласаћемо и убудуће против тог закона у овом облику."
С њима ће на састанак и шефови клубова из другог ентитета. Некима теме нису познате, али знају да ће имати право на излагање до пет минута. Другима су тек дјелимично познате, нпр. Сабини Ћудић. У првом телефонском разговору нам је кратко одговорила и поручила да ће се након састанка јавити за више информација. Није се јавила.
"Наравно да ћу се одазвати, јесу дјелимично", одговорила је шеф Клуба посланика „Наша странка“ Дабина Ћудић.
"Па вјероватно у складу с током тог састанка да ћемо кроз ту расправу моћи дати своје мишљење, осврт или оно што ми сматрамо да требамо ставити у фокус", казао је шеф Мјешовитог клуба посланика у ПД ПС БиХ Јасмин Емрић.
ОХР се понаша као политички субјекат који је изнад свих политичких странака у БиХ. Намјера им је да се и даље постављају као налогодавци, а сви остали треба да слушају.
"У том правцу дјелује и тај супервизор за Брчко који је уједно и замјеник Кристијана Шмита, а он је Американац. Шта нам то говори? То нам говори да дубока држава у Америци не мирује", казао је професор геополитике Срђан Перишић и напоменуо:
"Зато што је Република Српска са својом спољном политиком дошла до других у Вашингтону. Она је дошла до људи који нису дубока држава. Дошли су до људи блиских Трампу и сада ово можемо посматрати као контраудар, као спасавање и Кристијана Шмита."
На састанак неће ни шеф Српског клуба у Представничком дому. Милан Петковић каже да се неће одазвати позиву, јер је највећу послијератну кризу у БиХ изазвао самозвани високи представник, а ПИК ништа није учинио на деескалацији те кризе, већ супротно.
