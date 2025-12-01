Logo

Русија не планира забрану летова за Венецуелу

Извор:

Танјуг

01.12.2025

20:00

Коментари:

0
Русија не планира забрану летова за Венецуелу
Фото: Pixabay

Руске ваздухопловне власти тренутно не планирају да уведу забрану летова за Венецуелу, саопштило је данас руско Министарство саобраћаја.

"Руске ваздухопловне власти тренутно не планирају да уведу било каква ограничења. Руско Министарство саобраћаја и (америчка) Федерална управа за ваздушни саобраћај (FAA) су у контакту са руским Министарством спољних послова", наводи се у саопштењу које преноси РИА новости.

Како је саопштено, венецуеланска авио-компанија Конвијаса наставља да обавља летове из Русије за Венецуелу, са летовима из Санкт Петербурга за Каракас.

"Конвијаса није објавила никаква отказивања летова", наводи се у саопштењу руског Министарства саобраћаја.

Амерички предсједник Доналд Трамп је прије два дана изјавио да ваздушни простор изнад и око Венецуеле треба сматрати "затвореним у потпуности".

Будимпешта

Свијет

Будимпешта спрема терен за самит Русија-САД

"Свим авио-компанијама, пилотима, трговцима дрогом и трговцима људима, молим вас да ваздушни простор изнад и око Венецуеле сматрате затвореним у потпуности", написао је Трамп на својој платформи Truth Social.

Након Трампове објаве неколико авио-компанија је одмах обуставило летове изнад Венецуеле, преноси Танјуг.

Подијели:

Тагови:

Русија

Venecuela

летови

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Будимпешта спрема терен за самит Русија-САД

Свијет

Будимпешта спрема терен за самит Русија-САД

3 ч

0
Након састанка са Зеленским: Макрон најавио пооштравање санкција Русији

Свијет

Након састанка са Зеленским: Макрон најавио пооштравање санкција Русији

4 ч

0
Подршка чланству Kијева у EУ и НАТО испод 50 одсто

Свијет

Подршка чланству Kијева у EУ и НАТО испод 50 одсто

4 ч

0
Ердоган упозорио: То је неприхватљиво

Свијет

Ердоган упозорио: То је неприхватљиво

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

22

54

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

22

51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

22

50

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

22

45

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner