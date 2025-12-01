Русија не планира забрану летова за Венецуелу

Извор:
Танјуг
01.12.2025
20:00
Руске ваздухопловне власти тренутно не планирају да уведу забрану летова за Венецуелу, саопштило је данас руско Министарство саобраћаја.
"Руске ваздухопловне власти тренутно не планирају да уведу било каква ограничења. Руско Министарство саобраћаја и (америчка) Федерална управа за ваздушни саобраћај (FAA) су у контакту са руским Министарством спољних послова", наводи се у саопштењу које преноси РИА новости.
Како је саопштено, венецуеланска авио-компанија Конвијаса наставља да обавља летове из Русије за Венецуелу, са летовима из Санкт Петербурга за Каракас.
"Конвијаса није објавила никаква отказивања летова", наводи се у саопштењу руског Министарства саобраћаја.
Амерички предсједник Доналд Трамп је прије два дана изјавио да ваздушни простор изнад и око Венецуеле треба сматрати "затвореним у потпуности".
"Свим авио-компанијама, пилотима, трговцима дрогом и трговцима људима, молим вас да ваздушни простор изнад и око Венецуеле сматрате затвореним у потпуности", написао је Трамп на својој платформи Truth Social.
Након Трампове објаве неколико авио-компанија је одмах обуставило летове изнад Венецуеле, преноси Танјуг.
