Процијењена штета од пљачке Лувра 88 милиона евра

Извор:

СРНА

21.10.2025

19:49

Фото: Tanjug / AP

Штета настала пљачком париског музеја Лувр процјењује се на 88 милиона евра, саопштила је париски тужилац Лора Беко.

Лувр је затворен 19. октобра након што је маскирана банда усред дана опљачкала једну од његових галерија.

policija hrvatska

Хроника

Малољетник силовао малољетницу у Хрватској

Лопови, опремљени електричним алатима, провалили су у Лувр око 9.30 часова и за само седам минута однијели осам вриједних драгуља француских владара.

Француски медији пренијели су да је група маскираних мушкараца провалила у музеј користећи платформу камиона којом су се подигли до Аполонове галерије.

Luvr

Француска

