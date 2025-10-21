Кина у СБ УН: У пуној мјери поштовати територијални интегритет и суверенитет Србије

Извор:
Замјеник амбасадора Кине у УН Генг Шуанг истакао је да је Кина досљедна у свом односу према питању Косова и Метохије, а то је да се мора у пуној мјери поштовати територијални интегритет и суверенитет Србије, као и улога УН.
- Наш став је да се мора поштовати Резолуција 1244, уз тражење узајамно корисних рјешења кроз дијалог - истакао је Генг на сједници Савјета безбједности УН о ситуацији на Косову и Метохији.
Он је указао на једностране поступке и пријетње Приштине и етнички антагонизам према Србима на Космету и позвао је привремену власт у Приштини да се уздржи од једностраних поступака и уважи интересе српске заједнице.
- У првом плану морају да буду јачи осјећај безбједности, јединства и повјерења међу заједницама - рекао је он, подсјећајући Приштину да се Бриселским споразумом обавезала на формирање Заједнице спрских општина.
Он је позвао Приштину да убрза кораке у том смјеру.
Генг је напоменуо да је већ извјесно вријеме ситуација на сјеверу Косова и Метохије нестабилна.
- Присилно затварање институција Србије које врше приштинске власти на сјеверу усмјерено је против Срба уз пријетње, претресе и присилу. Такође, ту је насилно отварање моста на ријеци Ибар - рекао је он.
Генг је додао да ти поступци крше легитимна права Срба.
- Кина изражава забриунутост због ових једностраних потеза Приштине и апелује на власти да се уздрже од тих мјера и да истински чувају и штите права Срба и стабилност на сјеверу - рекао је он.
Генг је нагласио да се морају уложити реални напори у смислу етничког помирења на Косову и Метохији, указујући на дугорочне једностране потезе Приштине, који су довели до ентичког антагонизма.
Он је позвао власти у Приштини да учине више у циљу дијалога са свим заједницама и створе реалан осјећај безбједности и укључености свих.
САД: ПОЗИВ БЕОГРАДУ И ПРИШТИНИ ДА СЕ ОКРЕНУ ДИЈАЛОГУ
САД позивају Београд и Приштину да се суздрже од ескалаторних поступака, да се окрену дијалогу и изграде мир, изјавио је амерички амбасадор у УН Џеф Бартос.
Говорећи о раду мисије Унмика, Бартос је током сједнице Савјета безбједности УН о ситуацији на Косову и Метохији позвао на затварање мисије.
Бартос сматра да "нема кризе на Косову" и да Унмик одавно нема улогу у управљању ситуацијом на Косову и Метохији, те да је дошло вријеме да се мисија угаси.
Он је нагласио да је Унмик "једина мировна мисија без мировњака", те да се 81 одсто буџета даје за плате запослених који обаљају оне послове које би требале да раде друге организације.
- Вријеме да се пребаце та задужења са Унмика на друге организације. Треба искористити прилику да се поједностави мисија умјесто да се немарно оправдава њено постојање - сматра Бартос.
Он је подсјетио да су САД привржене циљу да елиминишу трошење у УН које није корисно и које преставља разбацивање новцем, како би осигурале релевантност и максималан учинак потрошеног новца.
Бартос је нагласио да УН "морају да се врате изворној сврси - одржавању мира и безбједности и рјешавању сукоба".
Он је позвао чланице Савјета безбједности да подрже затварање мисија када нису више потребне – односно затварање Унмика.
Бартос је додао да чести састанци о Унмику "нису корисни и представљају губљење времена, те ометају важан посао који овај Савјет мора да ради".
