Ђурић на СБ УН: Српски дух на Косову и Метохији остаје несаломив

21.10.2025
17:02
Коментари:0
Српски дух на Косову и Метохији остаје несаломив, а то су показали избори 12. октобра, када је Српска листа побиједила у 9 од 10 општина, изјавио је Ђурић, обраћајући се на сједници Савјета безбједности УН.
Ђурић је изјавио да се основна права Срба на Косову и Метохији не само занемарују, већ уништавају дио по дио.
- Етнички мотивисани напади су постали рутина - упозорио је Ђурић и истакао да је циљ да Срби буду протјерани.
Србија поздравља извјештај генералног секретара као скроман, али значајан корак ка уравнотеженијем и реалнијем сагледавању ситуације на КиМ - рекао је Ђурић.
- Дубоко цијенимо улогу Унмика у очувању међународног права, заштити угрожених заједница и очувању стабилности у условима растућих притисака, али морамо рећи да извјештај не одражава у потпуности размјере трагедије која се свакодневно одвија - указао је Ђурић.
Србија
Сједница Савјета безбједности о ситуацији на Космету
Улога Унмика остаје незамјенљива, а његов мандат не смије бити доведен у питање, његово присуство на Косову и Метохији је гарант мира и заштите људских права, истакао је Ђурић, додајући да Србија одлучно захтјева пуно и неумањено присуство Мисије Уједињених нација.
Сједница Савета безбједности Уједињених нација (СБ УН) на којој се расправља о новом, шестомјесечном извјештају генералног секретара УН Антонија Гутереша о раду УНМИК-а, почела је мало послије 16 часова.
Србију на тој сједници представљао министар спољних послова Марко Ђурић, док је извјештај УНМИК-а представио замјеник специјалног представника и в.д. шефа Мисије УН на АП Косову и Метохији Милберт Донгџон Шин, будући да је Каролин Зијаде истекао шестогодишњи мандат у августу ове године.
Приштину представља Доника Гервала.
Извјештај обухвата период од 16. марта до 15. септембра ове године.
Сједницу је заказала Русија која је 1. октобра преузела ротирајуће једномјесечно предсједавање Савјетом безбједности Уједињених нација.
Претходна сједница СБУН о шестомјесечном извјештају Гутереша о раду Унмик-а одржана је 8. априла.
Србија
3 ч0
Србија
5 ч0
Србија
9 ч0
Србија
9 ч0
Најновије
Најчитаније
19
27
19
20
19
17
19
12
19
03
Тренутно на програму