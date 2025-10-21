Logo

Ђурић на СБ УН: Српски дух на Косову и Метохији остаје несаломив

21.10.2025

17:02

Коментари:

0
Ђурић на СБ УН: Српски дух на Косову и Метохији остаје несаломив
Фото: Танјуг/АП

Српски дух на Косову и Метохији остаје несаломив, а то су показали избори 12. октобра, када је Српска листа побиједила у 9 од 10 општина, изјавио је Ђурић, обраћајући се на сједници Савјета безбједности УН.

Ђурић је изјавио да се основна права Срба на Косову и Метохији не само занемарују, већ уништавају дио по дио.

- Етнички мотивисани напади су постали рутина - упозорио је Ђурић и истакао да је циљ да Срби буду протјерани.

Србија поздравља извјештај генералног секретара као скроман, али значајан корак ка уравнотеженијем и реалнијем сагледавању ситуације на КиМ - рекао је Ђурић.

- Дубоко цијенимо улогу Унмика у очувању међународног права, заштити угрожених заједница и очувању стабилности у условима растућих притисака, али морамо рећи да извјештај не одражава у потпуности размјере трагедије која се свакодневно одвија - указао је Ђурић.

savjet bezbjednosti un

Србија

Сједница Савјета безбједности о ситуацији на Космету

Улога Унмика остаје незамјенљива, а његов мандат не смије бити доведен у питање, његово присуство на Косову и Метохији је гарант мира и заштите људских права, истакао је Ђурић, додајући да Србија одлучно захтјева пуно и неумањено присуство Мисије Уједињених нација.

Сједница Савета безбједности Уједињених нација (СБ УН) на којој се расправља о новом, шестомјесечном извјештају генералног секретара УН Антонија Гутереша о раду УНМИК-а, почела је мало послије 16 часова.

Србију на тој сједници представљао министар спољних послова Марко Ђурић, док је извјештај УНМИК-а представио замјеник специјалног представника и в.д. шефа Мисије УН на АП Косову и Метохији Милберт Донгџон Шин, будући да је Каролин Зијаде истекао шестогодишњи мандат у августу ове године.

Приштину представља Доника Гервала.

Извјештај обухвата период од 16. марта до 15. септембра ове године.

Сједницу је заказала Русија која је 1. октобра преузела ротирајуће једномјесечно предсједавање Савјетом безбједности Уједињених нација.

Претходна сједница СБУН о шестомјесечном извјештају Гутереша о раду Унмик-а одржана је 8. априла.

Подијели:

Таг:

Marko Đurić

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сједница Савјета безбједности о ситуацији на Космету

Србија

Сједница Савјета безбједности о ситуацији на Космету

3 ч

0
Генерал Небојша Павковић биће сахрањен сутра у Алеји заслужних грађана у Београду

Србија

Генерал Небојша Павковић биће сахрањен сутра у Алеји заслужних грађана у Београду

5 ч

0
Крвнички тукао човјека док је гурао колица са бебом, жена све гледала

Србија

Крвнички тукао човјека док је гурао колица са бебом, жена све гледала

9 ч

0
Дан сјећања на српске жртве у Другом свjетском рату: "Велики школски час"

Србија

Дан сјећања на српске жртве у Другом свjетском рату: "Велики школски час"

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

27

Русија у СБ УН: Постоје назнаке да Приштина спрема преузимање школа и болница на Косову

19

20

У Теслићу ухапшено шест особа: Напали полицију, оштетили службено возило

19

17

Судбина Шмита пред Међународним судом правде?

19

12

''Ништа се не одређује бројчано, по Уставу су сви једнаки у БиХ''

19

03

Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner