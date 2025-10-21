Дан сјећања на српске жртве у Другом свjетском рату: "Велики школски час"

21.10.2025
У Србији се данас обиљежава Дан сјећања на српске жртве у Другом свјетском рату.
Њемачке окупационе снаге су 21. октобра 1941. године извршиле масовни ратни злочин над цивилима у Крагујевцу и другим мјестима у Србији.
Поводом обиљежавања овог дана, широм Србије служиће се парастоси како би се сјетили свих невино страдалих и одали им поштовање, јер нас њихова невина жртва опомиње колики је значај и цијена слободе.
У крагујевачким Шумарицама одржава се "Велики школски час".
У Шумарицама је прије 84 године стрељано је око 3.000 недужних грађана, међу којима је било и око три стотине ђака и наставника.
Масакр над више хиљада српских цивила, мушкараца и дјеце, гимназијалаца, њемачка казнена експедиција извршила је као одмазду, због напада, погибије и рањавања, неколико њемачких војника од стране устаника у околини града.
Поред бројних других, Нијемци су тада привели и одвели на стрељање чак и ђаке виших разреда гимназије, од петог до осмог разреда, пренио је РТС.
Крагујевачка трагедија је, како историчари упозоравају, била позната у Другом свјетском рату одмах пошто се десила и некако је одмах постала симбол страдања дјеце и цивила у ондашњим Југославији и Србији у Другом свјетском рату.
