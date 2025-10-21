Logo

Дан сјећања на српске жртве у Другом свjетском рату: "Велики школски час"

21.10.2025

09:43

Коментари:

0
Дан сјећања на српске жртве у Другом свjетском рату: "Велики школски час"
Фото: Youtube/@nenadkolakovic/screenshot

У Србији се данас обиљежава Дан сјећања на српске жртве у Другом свјетском рату.

Њемачке окупационе снаге су 21. октобра 1941. године извршиле масовни ратни злочин над цивилима у Крагујевцу и другим мјестима у Србији.

Поводом обиљежавања овог дана, широм Србије служиће се парастоси како би се сјетили свих невино страдалих и одали им поштовање, јер нас њихова невина жртва опомиње колики је значај и цијена слободе.

Село Глушци-27092025

Друштво

Обиљежена 81 година од страдања села Глушци

У крагујевачким Шумарицама одржава се "Велики школски час".

У Шумарицама је прије 84 године стрељано је око 3.000 недужних грађана, међу којима је било и око три стотине ђака и наставника.

Масакр над више хиљада српских цивила, мушкараца и дјеце, гимназијалаца, њемачка казнена експедиција извршила је као одмазду, због напада, погибије и рањавања, неколико њемачких војника од стране устаника у околини града.

Норвешки писац, Кнут Фловик Туресен

Култура

Норвешки писац припрема књигу о српским логорашима

Поред бројних других, Нијемци су тада привели и одвели на стрељање чак и ђаке виших разреда гимназије, од петог до осмог разреда, пренио је РТС.

Крагујевачка трагедија је, како историчари упозоравају, била позната у Другом свјетском рату одмах пошто се десила и некако је одмах постала симбол страдања дјеце и цивила у ондашњим Југославији и Србији у Другом свјетском рату.

