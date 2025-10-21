Logo

Боцан- Харченко: Нови споразум Београда и Москве с циљем развоја српске престонице

СРНА

21.10.2025

08:25

Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko
Фото: Танјуг/АП

Нови десетогодишњи свеобухватни споразум о сарадњи Београда и Москве биће један од најважнијих смјерова сарадње с циљем унапређења развоја главног града Србије, рекао је руски амбасадор у Србији Александар Боцан- Харченко.

Он је навео да је потписани споразум свеобухватан и укључује нове технологије, градску управу, здравство, социјалну заштиту, транспорт, живот и привреду града.

Боцан-Харченко је, уочи пријема поводом манифестације Дани Москве у Београду, рекао новинарима да је незадовољан нивоом трговинске размјене и нагласио да вјерује да ће већ у новембру на засједању Међувладиног одбора бити прилика да се ствари поправе.

"Што се тиче шире економске сарадње, сада имамо веома озбиљан проблем. Мораћемо да подигнемо трговинску размјену која и није баш задовољавајућа. Разлог су санкције у окружењу, нелегитимне санкције Запада", рекао је Боцан-Харченко.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Будимпешта неће блокирати нови пакет санкција Москви

Подсјетивши да Србија не подржава санкције Русији, Боцан-Харченко је рекао да сметње на тржишту постоје, али да су директне регионалне везе веома добре и дају могућности да се побољша трговинска размјена.

Он мисли да ће засједање Међувладиног одбора крајем новембра бити увод у шире преговоре о економској сарадњи, пренио је Тањуг.

Изразио је задовољство због поновног одржавања манифестације Дани Москве у Београду и чињенице да се то поклапа са Даном ослобођења Београда, који је, како је нагласио, симбол братства, заједничких активности и сарадње.

Aleksandar Bocan-Harčenko

Москва

Београд

