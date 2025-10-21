Logo

Калас: Украјина не би требало да се одрекне територије у мировном споразуму са Русијом

21.10.2025

08:17

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас
Фото: Танјуг/АП

Украјина не би требало да се одрекне територије као дио мировног споразума са Русијом, изјавила је шефица дипломатије Европске уније Каја Калас.

"Ако само предамо територије, онда ћемо послати поруку свима да можете једноставно употријебити силу против својих сусједа и добити оно што желите", рекла је Калас новинарима у Луксембургу, након састанка министара спољних послова, преноси бриселски портал Политико.

Поводом изјаве америчког председника Доналда Трампа, да би Кијев требало да се одрекне дијела територије како би се окончао рат рат са Русијом, Калас је истакла да мисли да је то "веома опасно", и да међународно право постоји како "нико то не би радио".

"Шта можете поново освојити је једно питање, али друго питање је и шта препознајете као територију друге земље? Долазим из земље која је била окупирана 50 година, али већина земаља свијета их није признавала као руске територије. И то је такође много значило", рекла је Калас, која је и бивша премијерка Естоније.

Калас је рекла да земље Европске уније треба да стану иза принципа територијалног интегритета Украјине.

