Logo

Акција ''Абстрего'': У току претреси због корупције два полицијска службеника

Извор:

АТВ

21.10.2025

08:05

Коментари:

0
Акција ''Абстрего'': У току претреси због корупције два полицијска службеника
Фото: АТВ БЛ

По налогу и под надзором поступајућег тужиоца КТКС, полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС рано јутрос започели су реализацију оперативне акције кодног назива ''Абстерго“ због коруптивних кривичних дјела за која се сумњиче два полицијска службеника Полицијске управе Центар.

У току су претреси.

Полиција ФБиХ

Хроника

Завршени претреси у склопу акције "Коверта"

Сумњиче се за кривична дјела Примање дара или других облика користи и Злоупотреба положаја или овлаштења.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

претреси

policijski službenici FBiH

akcija policije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Организовали борбе паса: Ухапшена још једна особа, претреси и даље трају

Хроника

Организовали борбе паса: Ухапшена још једна особа, претреси и даље трају

1 д

4
Срби поново на удару: Претреси на више локација у Звечану и Зубином Потоку

Србија

Срби поново на удару: Претреси на више локација у Звечану и Зубином Потоку

1 д

0
Наставак акције "Коверта": Претреси у више институција Кантона Сарајево

Хроника

Наставак акције "Коверта": Претреси у више институција Кантона Сарајево

5 д

0
Акција ”Бордер”: У претресима пронађено и одузето 130.000 КМ

Хроника

Акција ”Бордер”: У претресима пронађено и одузето 130.000 КМ

5 д

1

Више из рубрике

"Иза тог осмијеха крила се тишина и бол коју нисмо вид‌јели": Ово је млада докторица (27) која нас је напустила

Хроника

"Иза тог осмијеха крила се тишина и бол коју нисмо вид‌јели": Ово је млада докторица (27) која нас је напустила

1 ч

0
У акцији ''Доктор'' пронађено оружје и дрога, ухапшен младић (22)

Хроника

У акцији ''Доктор'' пронађено оружје и дрога, ухапшен младић (22)

12 ч

0
Избацио га из кола након свађе, па се вратио да га докрајчи

Хроника

Избацио га из кола након свађе, па се вратио да га докрајчи

17 ч

0
Једна особа страдала у тешкој несрећи код Бијељине

Хроника

Једна особа страдала у тешкој несрећи код Бијељине

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

13

Руски милијардер нуди откуп украденог накита из Лувра и поклони га, ево коме

09

01

Полицајци ухапшени због примања мита у акцији ''Абстрего''

08

51

Радници Центра за предшколско васпитање и образовање добили позив за преговоре

08

47

Сиромашно чак 810.000 Хрвата: У овим градовима је најгора ситуација

08

46

Саркози данас иде у затвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner