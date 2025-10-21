Акција ''Абстрего'': У току претреси због корупције два полицијска службеника

Извор:
По налогу и под надзором поступајућег тужиоца КТКС, полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС рано јутрос започели су реализацију оперативне акције кодног назива ''Абстерго“ због коруптивних кривичних дјела за која се сумњиче два полицијска службеника Полицијске управе Центар.
У току су претреси.
Завршени претреси у склопу акције "Коверта"
Сумњиче се за кривична дјела Примање дара или других облика користи и Злоупотреба положаја или овлаштења.
