Акција ''Абстрего'': У току претреси због корупције два полицијска службеника

По налогу и под надзором поступајућег тужиоца КТКС, полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС рано јутрос започели су реализацију оперативне акције кодног назива ''Абстерго“ због коруптивних кривичних дјела за која се сумњиче два полицијска службеника Полицијске управе Центар.