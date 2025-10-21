21.10.2025
У селу Вражићи, смјештеном између Челића и Брчког, пронађено је тијело 27-годишње Самре Ливадић, младе докторке која је недавно завршила медицински факултет и била запослена у једној здравственој установи у Брчком.
Након дојаве да се у кући налази тијело, припадници Полиције Брчко дистрикта и дежурни тужилац одмах су изашли на терен и обавили увиђај. Према незваничним информацијама, случај се води као суицид, а тачне околности трагедије биће познате након завршетка истраге.
Подсјећамо, дјевојка је живот окончала из пиштоља у породичној кући у Вражићима.
Самра Ливадић била је цијењена и вољена међу колегама, а вијест о њеном изненадном одласку дубоко је потресла пријатеље, колеге и академску заједницу, преноси Тузлански.ба.
На друштвеним мрежама од ње се опростило Студентско вијеће Медицинског факултета у Тузли “Медицус”, поруком која свједочи о траговима које је оставила међу онима који су је познавали:
“Тешко је пронаћи ријечи када оде неко као Самра Ливадић. Наша драга колегиница, млада докторица, увијек насмијана, пуна живота и топлине. Никад нисмо могли ни помислити да се иза тог осмијеха крију тишина и бол коју нисмо видјели.
Самра је била она особа која те увијек дочека с осмијехом, која пита како си и стварно то мисли.
Њен одлазак нас је дубоко потресао и подсјетио колико је важно да једни другима будемо близу.
Да питамо, да саслушамо, да не чекамо ‘сутра’ да некоме покажемо да нам је стало.
У овим тешким тренуцима изражавамо искрено саучешће њеној породици, пријатељима и колегама.
Нека сјећање на Самру живи кроз све лијепе тренутке које је дијелила с нама и кроз племенитост којом је дотицала људске животе.” Заједница у Брчком и Тузли остала је у шоку, а колеге поручују да ће сјећање на Самру Ливадић остати трајно – кроз њен осмијех, доброту и љубав према људима којој је посветила свој живот и позив.
Грађани који имају суицидалне мисли или се суочавају са проблемима, за савјет се могу обратити:
- Центру за заштиту менталног здравља Дома здравља Бањалука на телефон 051/230-240
- Савјетодавној линији за дјецу и младе ”Плави телефон” на број 080 05 03 05.
