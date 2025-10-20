Logo

Вучић: Пронаћи ћемо ријешење поводом забране транзита за руски гас

20.10.2025

21:40

Вучић: Пронаћи ћемо ријешење поводом забране транзита за руски гас
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас у Будимпешти да ће бити пронађено рјешење поводом забране транзита руског гаса кроз ЕУ.

"Вјерујем да ћемо пронаћи начин да из свега изађемо без тежих оштећења на нашем броду. Наш, српски брод ће допловити до сигурне луке", рекао је Вучић новинарима у Будимпешти.

Одговарајући на питање колико Мађарска нафтна компанија МОЛ може да надомјести недостатак нафте преко Јадранског нафтовода ЈАНАФ, Вучић је навео да МОЛ помаже и да ће увести више деривата, али не и сирову нафту јер се не зна до када ће српска рафинерија да ради.

Вучић је рекао да је то "вин-вин" ситуација за билатералне односе Србије и Мађарске, али да је катастрофа што се о томе уопште прича, јер српска рафинерије мора да ради у будућности, а Србија не смије да плаћа вишу цијену.

Париз

Свијет

Торнадо у близини Париза, погинула једна особа

Он је истакао да се ситуација усложњава и о питању економија Србије и Мађарске, односно спољног утицаја на њих, те да је на састанку са мађарским премијером Виктором Орбаном разговарао и о снабдијевању гаса у будућности и дјеловању компаније МОЛ.

Вучић је додао да је Мађарска у нешто лакшој ситуацији од Србије јер имају различите изворе гаса и веће уговоре.

"Разговараћемо наредних дана, рјешаваћемо проблеме. Људи не треба да паниче. Ми нисмо имали ни гасовод, па данас тражимо 2,7 метара кубних гаса", додао је Вучић.

Он је рекао да руски партнери разумију ситуацију у којој је Србија, те поновио да не жели да разговара о конфискацији нечије имовине.

Александар Вучић

ruski gas

