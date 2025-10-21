Logo

Крвнички тукао човјека док је гурао колица са бебом, жена све гледала

Извор:

Курир

21.10.2025

09:55

Коментари:

0
Крвнички тукао човјека док је гурао колица са бебом, жена све гледала
Фото: Друштвене мреже

Прво ОЈТ поднијело је оптужни предлог против Лазара Т, који је прошле године претукао Д. Р. након што је колима ударио колица са дјететом која је човјек гурао.

Оптужни предлог против Лазара Т. (20) се подноси због постојања оправдане сумње да је извршио кривично дјело тешка тјелесна повреда.

- Окривљеном је стављено на терет да је дана 19.07.2024. године у Београду, на углу ул. Макензијева и ул. Новопазарске, вожњом уназад испаркиравао возило, па када се нашао на пјешачком прелазу, непосредно испред оштећеног Д.Р., његове супруге и дјетета у колицима, оштећени ударио руком у његово возило, да би окривљени изашао из аутомобила, затим након краће вербалне расправе, затвореном шаком оштећеног ударио у предјелу лица, па када је пао на земљу шутирао га по тијелу, усљед чега је оштећени задобио јединствену тешку тјелесну повреду.

Оптужним предлогом, суду је предложено да окривљеног осуди због извршења наведених кривичних дјела, те изрекне јединствену казну затвора у трајању од двије године.

Подијели:

Таг:

физички напад

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Због покушаја убиства Роберта Фица осуђен на 21 годину затвора

Свијет

Због покушаја убиства Роберта Фица осуђен на 21 годину затвора

3 ч

0
Хтио да избаци сина, снају и петоро унука: Искључио им струју и воду, добио огромну казну

Регион

Хтио да избаци сина, снају и петоро унука: Искључио им струју и воду, добио огромну казну

3 ч

0
Дан сјећања на српске жртве у Другом свjетском рату: "Велики школски час"

Србија

Дан сјећања на српске жртве у Другом свjетском рату: "Велики школски час"

3 ч

0
Спавате као медвјед, вук, лав или делфин? Ево зашто је квалитет сна важнији од његове дужине

Здравље

Спавате као медвјед, вук, лав или делфин? Ево зашто је квалитет сна важнији од његове дужине

3 ч

0

Више из рубрике

Дан сјећања на српске жртве у Другом свjетском рату: "Велики школски час"

Србија

Дан сјећања на српске жртве у Другом свjетском рату: "Велики школски час"

3 ч

0
Policija Srbija

Србија

Мушкарац зарио нож у врат жени, па побјегао: Већ има кривични досије

3 ч

0
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko

Србија

Боцан- Харченко: Нови споразум Београда и Москве с циљем развоја српске престонице

4 ч

0
Вучић: Пронаћи ћемо ријешење поводом забране транзита за руски гас

Србија

Вучић: Пронаћи ћемо ријешење поводом забране транзита за руски гас

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

59

Његош Пурковић ухапшен због паљевина возила на Палама

12

55

Суд БиХ тражи од ЦИК-а да Милорада Додика уклони са чела СНСД-а

12

45

Мјесец у Шкорпији: Судбина доноси срећу за 3 хороскопска знака

12

41

Дилерима из Брчког 15 година затвора у предмету ”Кланац”

12

41

Додик: Полтроне из ЦИК-а БиХ приморали да гласају, ја сам изабрани предсједник

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner