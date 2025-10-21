Крвнички тукао човјека док је гурао колица са бебом, жена све гледала

Извор:
Прво ОЈТ поднијело је оптужни предлог против Лазара Т, који је прошле године претукао Д. Р. након што је колима ударио колица са дјететом која је човјек гурао.
Оптужни предлог против Лазара Т. (20) се подноси због постојања оправдане сумње да је извршио кривично дјело тешка тјелесна повреда.
- Окривљеном је стављено на терет да је дана 19.07.2024. године у Београду, на углу ул. Макензијева и ул. Новопазарске, вожњом уназад испаркиравао возило, па када се нашао на пјешачком прелазу, непосредно испред оштећеног Д.Р., његове супруге и дјетета у колицима, оштећени ударио руком у његово возило, да би окривљени изашао из аутомобила, затим након краће вербалне расправе, затвореном шаком оштећеног ударио у предјелу лица, па када је пао на земљу шутирао га по тијелу, усљед чега је оштећени задобио јединствену тешку тјелесну повреду.
Оптужним предлогом, суду је предложено да окривљеног осуди због извршења наведених кривичних дјела, те изрекне јединствену казну затвора у трајању од двије године.
Тренутно на програму