Због покушаја убиства Роберта Фица осуђен на 21 годину затвора

Извор:

Танјуг

21.10.2025

09:50

Због покушаја убиства Роберта Фица осуђен на 21 годину затвора
Фото: Танјуг/АП

Специјализовани кривични суд у Банској Бистрици осудио је Јураја Цинтулу на 21 годину затвора због покушаја убиства премијера Словачке Роберта Фица, јавио је новински портал "Деник Н".

Цинтула је 15. маја прошле године пуцао у Фица током сусрета премијера са својим присталицама у граду Хендлова.

Фицо се опоравио након двије операције стомака.

Атентат Роберт Фицо

пресуда

