Због покушаја убиства Роберта Фица осуђен на 21 годину затвора

Извор:
Танјуг
21.10.2025
09:50
Специјализовани кривични суд у Банској Бистрици осудио је Јураја Цинтулу на 21 годину затвора због покушаја убиства премијера Словачке Роберта Фица, јавио је новински портал "Деник Н".
Цинтула је 15. маја прошле године пуцао у Фица током сусрета премијера са својим присталицама у граду Хендлова.
Фицо се опоравио након двије операције стомака.
