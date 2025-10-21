Logo

Руски милијардер нуди откуп украденог накита из Лувра и жели да га поклони, ево коме

Оснивач Телеграма Павел Дуров рекао је да би радо купио накит украден из париског Лувра и поклонио га Лувру у Абу Дабију.

Нико не краде из Лувра у Абу Дабију – написао је Дуров на платформи Икс.

Лопови су провалили у париски Лувр и украли осам комада накита који припадају француским царицама.

пљачка лувр

Свијет

Британски медији: ''Пинк Пантер'' стоји иза пљачке Лувра?

Пљачку је извршила група од четири особе, од којих су двије провалиле у музеј, пренијели су француски медији.

Лувр је отворен 1793. године и најпосјећенији је музеј на свијету.

Дуров се у марту ове године вратио у Дубаи.

Он је у августу 2024. године ухапшен на аеродрому у близини Париза, а потом је против њега покренута званична истрага уз забрану напуштања територије Француске.

Лувр-пљачка

Свијет

"Пљачка Лувра - неуспјех безбједносних служби"

Дуров је потврдио да је провео неколико мјесеци у Француској “због истраге повезане са активностима криминалаца на Телеграму”.

''Процес је у току, али је сјајан осјећај бити код куће'', рекао је Дуров и захвалио истражним судијама које су дозволиле да напусти Француску.

