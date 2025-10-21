Руски милијардер нуди откуп украденог накита из Лувра и жели да га поклони, ево коме

Извор:
Танјуг
21.10.2025
09:13
Коментари:0
Оснивач Телеграма Павел Дуров рекао је да би радо купио накит украден из париског Лувра и поклонио га Лувру у Абу Дабију.
Нико не краде из Лувра у Абу Дабију – написао је Дуров на платформи Икс.
Лопови су провалили у париски Лувр и украли осам комада накита који припадају француским царицама.
Свијет
Британски медији: ''Пинк Пантер'' стоји иза пљачке Лувра?
Пљачку је извршила група од четири особе, од којих су двије провалиле у музеј, пренијели су француски медији.
Лувр је отворен 1793. године и најпосјећенији је музеј на свијету.
Not at all surprised by the Louvre heist. It’s another sad sign of the decline of a once great country — where the government has perfected the art of distracting people with phantom threats instead of confronting the real ones.— Pavel Durov (@durov) October 20, 2025
Дуров се у марту ове године вратио у Дубаи.
Он је у августу 2024. године ухапшен на аеродрому у близини Париза, а потом је против њега покренута званична истрага уз забрану напуштања територије Француске.
Свијет
"Пљачка Лувра - неуспјех безбједносних служби"
Дуров је потврдио да је провео неколико мјесеци у Француској “због истраге повезане са активностима криминалаца на Телеграму”.
Happy to buy the stolen jewelry and donate it back to the Louvre. I mean Louvre Abu Dhabi, of course; no one steals from Louvre Abu Dhabi.— Pavel Durov (@durov) October 20, 2025
''Процес је у току, али је сјајан осјећај бити код куће'', рекао је Дуров и захвалио истражним судијама које су дозволиле да напусти Француску.
Свијет
1 д0
Свијет
1 д1
Култура
2 д0
Култура
1 год0
Најновије
Најчитаније
12
59
12
55
12
45
12
41
12
41
Тренутно на програму