У Теслићу ухапшено шест особа: Напали полицију, оштетили службено возило

Извор:
АТВ
21.10.2025
19:20
Због насилничког понашања, угрожавања сигурности, спречавања службеног лица у вршењу дужности, данас је у Теслићу ухапшено шест особа.
Полицијској станици Теслић данас је око 00,30 часова пријављено да је у једном угоститељском објекту у Теслићу дошло до нарушавања јавног реда и мира од стране више лица.
-Поступајући по пријави полицијски службеници су у угоститељском објекту затекли лица иницијала Б.Т., Л.К.,К.Т., И.И., Д.Д., А.Т., а лице Б.Т. је упутило пријетње полицијским службеницима, те пружало отпор приликом хапшења и оштетило полицијско возило - саопштено је из ПУ Добој.
Остала лица су покушала спријечити полицијске службенике да ухапсе Б.Т., након чега су сви ухапшени.
Истог дана, на основу Наредне Основног суда у Теслићу, извршен је претрес станова које користе ухапшене особе и том приликом је пронађено и одузето: одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуана“, двије телескопске палице, два бајонета, једна бејзбол палица и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.
Полицијски службеници настављају предузимати све потребне мјере и радње под надзором Окружног јавног тужилаштва у Добоју.
