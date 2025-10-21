Logo

У Теслићу ухапшено шест особа: Напали полицију, оштетили службено возило

Извор:

АТВ

21.10.2025

19:20

Коментари:

0
У Теслићу ухапшено шест особа: Напали полицију, оштетили службено возило
Фото: АТВ

Због насилничког понашања, угрожавања сигурности, спречавања службеног лица у вршењу дужности, данас је у Теслићу ухапшено шест особа.

Полицијској станици Теслић данас је око 00,30 часова пријављено да је у једном угоститељском објекту у Теслићу дошло до нарушавања јавног реда и мира од стране више лица.

67128d1598204 Šmit

БиХ

Судбина Шмита пред Међународним судом правде?

-Поступајући по пријави полицијски службеници су у угоститељском објекту затекли лица иницијала Б.Т., Л.К.,К.Т., И.И., Д.Д., А.Т., а лице Б.Т. је упутило пријетње полицијским службеницима, те пружало отпор приликом хапшења и оштетило полицијско возило - саопштено је из ПУ Добој.

Остала лица су покушала спријечити полицијске службенике да ухапсе Б.Т., након чега су сви ухапшени.

Истог дана, на основу Наредне Основног суда у Теслићу, извршен је претрес станова које користе ухапшене особе и том приликом је пронађено и одузето: одређена количина зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуана“, двије телескопске палице, два бајонета, једна бејзбол палица и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.

ПД ПС БиХ-15102025

БиХ

''Ништа се не одређује бројчано, по Уставу су сви једнаки у БиХ''

Полицијски службеници настављају предузимати све потребне мјере и радње под надзором Окружног јавног тужилаштва у Добоју.

Подијели:

Тагови:

Теслић

ПУ Добој

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

БиХ

Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

31 мин

0
Милица Тодоровић показала како се забавља у трудноћи: ''Из првог пута..''

Сцена

Милица Тодоровић показала како се забавља у трудноћи: ''Из првог пута..''

34 мин

0
Fotografija prikazuje zgradu Vlade Republike Srpske

Република Српска

Министарство трговине и туризма: Свако ново запошљавање прати динамику пословања

51 мин

0
Због тешке несреће формиране километарске колоне у овом дијелу БиХ

Хроника

Због тешке несреће формиране километарске колоне у овом дијелу БиХ

1 ч

0

Више из рубрике

Због тешке несреће формиране километарске колоне у овом дијелу БиХ

Хроника

Због тешке несреће формиране километарске колоне у овом дијелу БиХ

1 ч

0
Аутобус слетио са пута, међу повријеђенима има и дјеце

Хроника

Аутобус слетио са пута, међу повријеђенима има и дјеце

1 ч

0
zlostavljanje djece

Хроника

Отац силовао кћерку 267 пута: Све је почело када је дјевојчица имала пет година, а ево колику казну је добио

2 ч

1
Сребреник несрећа

Хроника

Ужас у БиХ: Воз ударио у аутомобил, има повријеђених

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

27

Русија у СБ УН: Постоје назнаке да Приштина спрема преузимање школа и болница на Косову

19

20

У Теслићу ухапшено шест особа: Напали полицију, оштетили службено возило

19

17

Судбина Шмита пред Међународним судом правде?

19

12

''Ништа се не одређује бројчано, по Уставу су сви једнаки у БиХ''

19

03

Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner