Природни сок који ''враћа у живот'': Опоравите цијели организам уз ове састојке

Извор:
Крстарица
01.12.2025
20:59
Постоји један напитак о ком се прича већ деценијама, а иако многи одмах помисле да је његов укус неподношљив, ријетко ко одустане када види резултате.
У питању је сок од цвекле и шаргарепе. Многи се мрште већ на саму комбинацију ових намирница у течном облику, али ефекти су толико добри да се ова мјешавина сматра правим подизачем имунитета.
Често се каже да овај сок „буквално диже из мртвих“, и то није претјеривање. Није намијењен само онима који имају здравствене проблеме, већ и свима који се осјећају исцрпљено, без енергије, безвољно или једноставно желе додатну подршку организму.
Припрема је крајње једноставна.
За природни сок је потребно:
1 кг цвекле
1 лимун
500 г шаргарепе
3 поморанџе
3 јабуке
килограм меда
Припрема:
Све састојке огулимо, очистимо и убацимо у блендер. Добијемо густ сок црвенкасте боје који затим сипамо у стаклене флаше или тегле. Препоручује се да се не чува у пластици. Напитак држимо у фрижидеру, а најбоље дјелује када се пије ујутру, на празан стомак, у количини од пола чаше.
Ако га пијемо сваког дана, већ након десетак дана можемо да приметимо значајан пораст енергије, боље расположење и осјећај да нам је тијело захвално на овом природном подизању имунитета.
