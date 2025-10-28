Logo

Вучић о НИС-у: Разумјели смо поруке из Америке - живимо у свијету реалности, а не правде

Извор:

Агенције

28.10.2025

18:43

Коментари:

0
Вучић о НИС-у: Разумјели смо поруке из Америке - живимо у свијету реалности, а не правде

Предсједник Србије Александар Вучић каже да га не фасцинира став САД да нису спремне на компромис око НИС-а и да очекује да ће српска влада потпуно елиминисати већинско власништво Русије у нафтној компанији.

Из Ташкента, гдје је у званичној посјети Узбекистану, рекао је да је разумио поруку из Америке.

- Пошто живимо у свијету реалности, а не правде, моја је дужност да кажем да смо ту поруку разумјели. Никога нисам обмањивао и рекао сам да ће Американци бити непопустљиви и увести санкције. Хтјели су да ме натјерају да чекам још мјесец дана, када сам хтио да кажем да ћемо дефинитивно национализовати руску имовину. Рекао сам да нисам комуниста, нити фашиста, и да никоме ништа нисам узео. Али Србија мора да живи, мора да дише - рекао је он, одговарајући на питања новинара.

Додао је да има обавезу према грађанима Србије, да их заштити, да им обезбиједи довољно нафте и деривата.

- Можда ћемо моћи да продужимо рад рафинерије до 17., 18., а можда чак и 20. новембра, али то неће ријешити наш проблем. Морамо бити спремни за зиму - рекао је он.

Подијели:

Тагови:

Нафтна индустрија Србије

Александар Вучић

Америчке санкције

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шок: Ово је најновија прогноза за новембар

Србија

Шок: Ово је најновија прогноза за новембар

4 ч

0
Укида се скретање улијево на раскрсницама

Србија

Укида се скретање улијево на раскрсницама

6 ч

0
Избио пожар у вртићу, одмах кренула евакуација

Србија

Избио пожар у вртићу, одмах кренула евакуација

8 ч

0
Вучић у Узбекистану

Србија

Узбекистан: Александра Вучића дочекали билбордима

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

20

Покрет "Сигурна Српска" подржао Бланушу

19

15

Објављен 34. извјештај Републике Српске Савјету безбједности Уједињених нација

19

06

Састав кћерке Александра Радојичића ће вас разњежити: ''Мој херој је мој тата''

19

02

Ево када ће Уставни суд БиХ одлучивати о Додиковој апелацији

18

57

Централне вијести, 28.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner