Вучић о НИС-у: Разумјели смо поруке из Америке - живимо у свијету реалности, а не правде

Извор:
Агенције
28.10.2025
18:43
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић каже да га не фасцинира став САД да нису спремне на компромис око НИС-а и да очекује да ће српска влада потпуно елиминисати већинско власништво Русије у нафтној компанији.
Из Ташкента, гдје је у званичној посјети Узбекистану, рекао је да је разумио поруку из Америке.
- Пошто живимо у свијету реалности, а не правде, моја је дужност да кажем да смо ту поруку разумјели. Никога нисам обмањивао и рекао сам да ће Американци бити непопустљиви и увести санкције. Хтјели су да ме натјерају да чекам још мјесец дана, када сам хтио да кажем да ћемо дефинитивно национализовати руску имовину. Рекао сам да нисам комуниста, нити фашиста, и да никоме ништа нисам узео. Али Србија мора да живи, мора да дише - рекао је он, одговарајући на питања новинара.
Додао је да има обавезу према грађанима Србије, да их заштити, да им обезбиједи довољно нафте и деривата.
- Можда ћемо моћи да продужимо рад рафинерије до 17., 18., а можда чак и 20. новембра, али то неће ријешити наш проблем. Морамо бити спремни за зиму - рекао је он.
Најновије
Најчитаније
19
20
19
15
19
06
19
02
18
57
Тренутно на програму