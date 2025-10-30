Хороскоп славног руског астролога: Ко ускоро добија све, а ко мора бити миран и стрпљив?

Извор:
Крстарица
30.10.2025
09:10
Хороскоп за крај октобра доноси динамичне астролошке аспекте – помрачење Мјесеца и снажне транзите који утичу на емотивни и пословни живот.
Тамара Глоба наглашава да ће поједини знаци морати да се повуку и сачекају повољнији тренутак, док ће други добити прилику да заблистају.
Овнови ће осетити снажан притисак у пословном окружењу. Умјесто да реагују импулсивно, савјет је да буду мирни као бубице и сачекају да се тензије смире. Крај мјесеца доноси прилику за нови почетак, али само ако избјегну непотребне сукобе.
Ракови ће крајем октобра имати потребу да се повуку у мир и сигурност дома.
Астролози савјетују да се посвете породици и унутрашњем балансу. Стрпљење и смиреност биће кључни за превазилажење мањих несугласица.
За Ваге је крај мјесеца тест равнотеже. Биће потребно да покажу дипломатију и тактичност, посебно у односима са колегама и партнерима. Ако остану смирене, избјећи ће непотребне расправе и сачувати енергију за наредни период.
Јарчеви ће осетити да им околности не иду на руку. Умјесто да форсирају промјене, савјет је да се повуку и сачекају. Мирноћа и стрпљење доносе им сигурност и спрјечавају грешке које би касније скупо платили.
Тамара Глобе поручује да крај октобра није вријеме за нагле потезе. Ован, Рак, Вага и Јарац треба да буду мирни, стрпљиви и да избјегавају сукобе. За њих је најбоља стратегија да сачекају повољнији тренутак, јер ће им управо смиреност донијети највећу корист, пише Крстарица.
