Мајка оптужује вртић за тортуру: ''Васпитачице су ми закључале сина (3) у тоалет, јер није желио да спава''

Родитељи дjеце која иду у приватни вртић "Медолино" у Београду тврде да васпитачице и управа вртића "по казни" закључавају дjецу у тоалете и остављају их тамо све док се не смире.
Ове оптужбе стигле су до редакције Телеграфа, а једна мајка је одлучила све да исприча јер како каже, вртић и инспекција не реагују.
Мајка из Београда тврди да њен трогодишњи син трпи насиље у поменутом вртићу, да га је васпитачица затворила у тоалет јер није желио да спава и тамо га држала сат времена док је он беспомоћно вриштао и плакао. Родитељи су, каже, сасвим случајно открили овај инцидент.
У суботу ујутру позвала ме је мама дјевојчице и питала ме је да ли су ми рекли шта су мом сину урадили у петак у вртићу. Њена ћерка је имала кошмар, није могла да спава и мами је испричала да је мој син био немиран, да га је васпитачица држала прво испред врата и онда закључала у тоалет. Била сам у шоку и у родитељској групи сам замолила и друге родитеље да попричају са својом дјецом и покушају нешто да сазнају. Неколико њих је потрвдило исто - почиње мајка исповијест.
Како каже, њен син је 15. септембра прешао из јаслица у старију групу, каже да је примјетила да је нервозан кад треба да иде у вртић и да чешће плаче, али је то приписивала периоду адаптације, будући да у јаслицама нису имали проблема. Каже да је одувијек био помало несташан, али да је она била васпитачицама на располагању у случају да "не могу да изађу на крај са њеним сином".
''Дјеца су рекла да је толико вриштао док је био закључан да је пробудио другу дјецу која су спавала. На крају се толико уморио да је заспао. Родитељи су ми испричали и да су се нека дјеца упишкила у гаће по изласку из вртића, да су их одвели потпуно мокре, а неки су морали на путу до куће да стану како би ишла у тоалет. Закључили су да су се дјеца плашила да иду у тоалет у вртићу'', прича нам мајка узнемирено.
Након тога је, каже, услиједио разговор са директорком вртића, али, васпитачица није била присутна јер је, како је објаснила, имала обавезе око дјеце.
''Директорка је у једном тренутку признала да она није могла физички да савлада дијете и да је морала да га затвори. То је дијете од три године, шта значи "физички га савладати". Послије сам сазнала да су ту "казну" имала и друга дјеца'', прича наша саговорница.
Мајка је сина одмах исписала из вртића и сада малишан одбија и други вртић јер каже "има трауму", а то им је и потврдио и дефектолог.
''Када је прешао у старију групу, васпитачице вртића "Медолино" су ме савјетовале да сина одведем код логопеда и дефектолога будући да још увијек није у потпуности пропричао. То сам и учинила и убрзо је дефектолог установио трауму, али у том тренутку још увек није био познат извор трауме. Када смо касније сазнали за овај страшан догађај у вртићу, било нам је свима јасно о чему се ради'', прича мајка.
Како каже и други родитељи су потврдили ситуацију у родитељској чет групи, а мајка тврди да је од петка до понедјељка минимум седморо дјеце исписано из вртића.
''Пријавила сам инспекцији јер је ово недопустиво, много сам потресена и не бих вољела да се и једно дијете више упише у тај вртић, спремна сам сама да се борим. Сва кажњавања разумијем, али да га самог закључате, е то не разумијем, још сам у шоку вјерујте ми'', закључила је узнемирена мајка.
Портал Телеграф.рс поседује и скриншотове преписке родитеља поводом ситуације о којој извјештавају, али их неће објавити због заштите идентитета.
Екипа редакције портала Телеграф.рс позвала је вртић "Медолино" који се налази у насељу Крњача, а особа која нам се јавила рекла је да су ови наводи неистинити. Убрзо нас је позвао и сам адвокат вртића који је демантовао тврдње објаснивши да у вртићу "постоји групица несташне дјеце", али да су тврдње неистините, те се сложио да нам вртић упути званичан одговор на наша питања послата путем мејла.
''Тврдње које су вам пренијете нису тачне. У вртићу никада није дошло, нити би могло доћи, до ситуације да се дијете затвара у тоалет или било који други простор из дисциплинских или других разлога. Таква пракса је апсолутно неприхватљива и забрањена нашим интерним правилима. Вртић послује у складу са прописима Министарства просвјете и под редовним педагошким и инспекцијским надзором. Безбједност и добробит дјеце су наш приоритет. С постовањем, Управа вртића ПУ Медолино'', наводи се у одговору вртића "Медолино" који смо добили.
Овим поводом Телеграф.рс писао је и инспекцији Града Београда, али до објављивања текста одговоре нису добили. Како кажу, накнадно ће их објавити у случају да их добију.
