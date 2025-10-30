Иксом кружи снимак: Трамп вратио правду и отворио врата ближим везама са Србима

Извор:
Сједињене Америчке Државе укинуле су јуче санкције Алтернативној телевизији и званичницима Републике Српске што је привукло пажњу, не само у БиХ већ и у свијету.
На друштвеној мрежи Икс појавио се видео снимак на енглеском језику посвећен управо укидању америчких санкција.
Како се наводи у опису видеа, амерички предсједник је укидањем санкција отворио врата ближим везама са Србима - хришћанима.
"Трамп је вратио правду и окончао пропале политике демократа. Сједињене државе су укинуле санкције лидерима Републике Српске - већински хришћанском ентитету у БиХ, који су били на мети администрација (Барака) Обаме и (Џозефа) Бајдена. Предсједник Додик и други су били кажњени од стране Демократа јер су се борили против њихове контроле. Стотине радника, укључујући медијске раднике, остале су без посла због неразумних санкција које су угрозиле њихове породице и ускраћивале медијске слободе", наводи се на почетку видеа.
Међутим, додаје се, истина је побиједила и под Трамповим вођством исправљене су старе неправде.
"Вашингтон је схватио да Додик никада није био проблем - он је био доказ отпора. Годинама су глобалисти да изолују Републику Српску и ућуткају Србе који су стајали поносно. Нису успјели. Јер је Српска остала чврста. Јер се Додик није сагнуо", наводи се даље у снимку.
Подсјећа се да је Додик захвалио Трампу јер је вратио правду и подржао дијалог и дипломатију.
"Ово није само политичка промјена. Ово је и морална промјена. Нови свијет захтијева поштовање суверенитета и међусобно разумијевање. Дубока држава је изгубила. Истина је побиједила. Српска је издржала. И сада, они који су кажњавали слободу сада морају да признају пораз. Српска стоји снажнија, а историјске грешке су исправљене", закључује се у снимку.
President @realDonaldTrump lifts sanctions against @MiloradDodik, opens doors to closer ties with Christian #Serbs. pic.twitter.com/3oVKza82OJ— Know More (@km_knowmore) October 29, 2025
