Да ли ће мобилни телефони ускоро бити забрањени у школама? Форум средњих стручних школа упутио је апел Министарству просвете, школама и родитељима да се уведе потпуна забрана коришћења мобилних телефона током наставе и школских одмора.
У саопштењу се наводи да су телефони постали "један од највећих узрока губитка пажње ученика на часу, слабљења дисциплине и пада међусобне комуникације међу дјецом". Наставници упозоравају и на све већи пораст вршњачког насиља и дигиталног злостављања.
"Школа треба да буде простор учења, сарадње и међусобног поштовања, а не простор дигиталне зависности", поручују из Форума на челу са председником Милорадом Антићем.
Према њиховом објашњењу, забрана би имала низ позитивних ефеката - од веће концентрације и бољег успјеха, до јачања социјалних веза међу ученицима.
Ученици би, кажу, више учествовали у разговору и интерактивном раду на часу, враћала би се пажња и дисциплина, а школски одмори поново би постали време за дружење и емпатију, уместо за гледање у екран.
Форум подсјећа да школовање једног ученика годишње кошта државу и родитеље више од хиљаду евра, па сматра да друштво има право да захтијева да се то вријеме користи за учење, а не за дописивање и снимање.
"Школска година за једног ученика кошта државу и родитеље преко хиљаду евра, у зависности од профила и броја ученика у одељењу. Ако се толика средства издвајају, друштво има право да захтјева да се вријеме у школи користи за учење, а не за дописивање и снимање", стоји у апелу уз закључак да би укидањем мобилних телефона, школа поново постала заједница живих људи, а не екрана.
- губитка пажње ученика на часу,
- слабљења дисциплине,
- пада међусобне комуникације и социјализације међу децом,
- пораста вршњачког насиља и дигиталног злостављања.
1. Интерактивни рад на часу - ученици би се више укључивали у наставу, дискутовали и активно учили.
2. Боља дисциплина и пажња, повећава се концентрација и радна атмосфера.
3. Веће знање - ученици поново слушају наставника и једни друге.
4. Социјализација током одмора - враћају се разговор, пријатељство, сарадња и емпатија. Укидањем мобилних телефона школа би поново постала заједница живих људи, а не екрана, пише Курир.
