Да ли ће мобилни телефони ускоро бити забрањени у школама?

Извор:

Курир

30.10.2025

11:35

Да ли ће мобилни телефони ускоро бити забрањени у школама?
Фото: Pexels.com

Да ли ће мобилни телефони ускоро бити забрањени у школама? Форум средњих стручних школа упутио је апел Министарству просвете, школама и родитељима да се уведе потпуна забрана коришћења мобилних телефона током наставе и школских одмора.

У саопштењу се наводи да су телефони постали "један од највећих узрока губитка пажње ученика на часу, слабљења дисциплине и пада међусобне комуникације међу дјецом". Наставници упозоравају и на све већи пораст вршњачког насиља и дигиталног злостављања.

"Школа треба да буде простор учења, сарадње и међусобног поштовања, а не простор дигиталне зависности", поручују из Форума на челу са председником Милорадом Антићем.

Према њиховом објашњењу, забрана би имала низ позитивних ефеката - од веће концентрације и бољег успјеха, до јачања социјалних веза међу ученицима.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Политичко Сарајево пропушта да примијети једну ствар - нови шериф је у граду

Ученици би, кажу, више учествовали у разговору и интерактивном раду на часу, враћала би се пажња и дисциплина, а школски одмори поново би постали време за дружење и емпатију, уместо за гледање у екран.

Форум подсјећа да школовање једног ученика годишње кошта државу и родитеље више од хиљаду евра, па сматра да друштво има право да захтијева да се то вријеме користи за учење, а не за дописивање и снимање.

"Школска година за једног ученика кошта државу и родитеље преко хиљаду евра, у зависности од профила и броја ученика у одељењу. Ако се толика средства издвајају, друштво има право да захтјева да се вријеме у школи користи за учење, а не за дописивање и снимање", стоји у апелу уз закључак да би укидањем мобилних телефона, школа поново постала заједница живих људи, а не екрана.

Мобилни телефони постали су један од највећих узрока

- губитка пажње ученика на часу,

- слабљења дисциплине,

- пада међусобне комуникације и социјализације међу децом,

- пораста вршњачког насиља и дигиталног злостављања.

Позитивни ефекти забране мобилних телефона

1. Интерактивни рад на часу - ученици би се више укључивали у наставу, дискутовали и активно учили.

2. Боља дисциплина и пажња, повећава се концентрација и радна атмосфера.

3. Веће знање - ученици поново слушају наставника и једни друге.

4. Социјализација током одмора - враћају се разговор, пријатељство, сарадња и емпатија. Укидањем мобилних телефона школа би поново постала заједница живих људи, а не екрана, пише Курир.

