Logo
Large banner

Каран: Српска увијек спремна за партнерства у оквирима међународног права

Извор:

СРНА

20.11.2025

08:38

Коментари:

0
Каран: Српска увијек спремна за партнерства у оквирима међународног права
Фото: АТВ

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран истакао је да је Српска опредјељена за дејтонску БиХ и увијек спремна за партнерство у оквирима међународног права.

Каран је навео да политика институција Републике Српске и улога њеног предсједника требају да почивају на четири стуба - уставном легалитету, затим дијалогу и консензусу, економској и институционалној снази, те миру и отворености.

Он је указао да уставни легалитет подразумијева досљедну заштиту изворних дејтонских надлежности и механизама ентитетске и националне равноправности, уз институционални одговор на сваки акт који није утемељен у Уставу БиХ.

"Други стуб чине дијалог и консензус, јер су одлуке могуће само консензусом страна и уз поштовање прописане процедуре, без наметања и субјективних тумачења. Трећи стуб чине економска и институционална снага кроз јачање институција, владавине права и економских капацитета Српске, будући да се политички субјективитет брани и резултатима", рекао је Каран за "Политику".

Он је је указао да четврти стуб - мир и отвореност подразумијева активну сарадњу са Србијом, пријатељским државама и глобалним партнерима, уз јасну поруку да је дејтонска БиХ избор Републике Српске, али и да унитарна БиХ није могућа.

"Оваква политика није усмјерена ни против кога у БиХ. Она значи стабилност и правну сигурност за све, јер је управо тако Дејтон и замишљен - као компромисни, федерално-конфедерални оквир у којем се разлике не бришу, већ се уређују и олакшава се њихова коегзистенција", рекао је Каран.

Он је навео да је Српска у Дејтону прихватила само сложену БиХ - са два ентитета и три народа, те истакао да све што иде преко тога, без уставне процедуре и измјене међународног уговора, јесте политички ревизионизам, а не имплементација споразума.

"Кључно питање за све учеснике дејтонског мировног процеса јесте да ли је њихов интерес стабилна, дејтонска БиХ или преуређивање без уставне процедуре, које неминовно води нестанку. Ми смо опредељени за прво и увијек спремни за партнерство у оквирима међународног права", рекао је Каран и додао да БиХ има будућност само на дејтонским основама.

Подијели:

Тагови:

Пријевремени избори 2025

Синиша Каран

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Благојевић: Бошњачко политичко Сарајево жели да Србима одузме право да изаберу предсједника

Република Српска

Благојевић: Бошњачко политичко Сарајево жели да Србима одузме право да изаберу предсједника

3 ч

0
Додик: Дејтонски споразум је срушен с циљем унитаризације БиХ

Република Српска

Додик: Дејтонски споразум је срушен с циљем унитаризације БиХ

3 ч

1
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Бањалука је срце наше Републике и 23. новембра биће дио наше велике побједе

12 ч

0
Каран: Дејтон ни након 30 година нема јединствено тумачење у БиХ

Република Српска

Каран: Дејтон ни након 30 година нема јединствено тумачење у БиХ

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

12

Амиџић: Злоупотреба је, као и до сада, очигледно најзначајнија активност опозиције

10

58

Петровић поднио кривичну пријаву против особе која му је понудила мито од 500.000 КМ

10

48

Ово је истина која се крије иза најтужнијих пјесама пјевачке легенде, једна је посебно потресна

10

18

Тежак судар два воза, више од 40 људи повријеђено

10

10

Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner