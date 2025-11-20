Каран: Српска увијек спремна за партнерства у оквирима међународног права

Извор:
СРНА
20.11.2025
08:38
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран истакао је да је Српска опредјељена за дејтонску БиХ и увијек спремна за партнерство у оквирима међународног права.
Каран је навео да политика институција Републике Српске и улога њеног предсједника требају да почивају на четири стуба - уставном легалитету, затим дијалогу и консензусу, економској и институционалној снази, те миру и отворености.
Он је указао да уставни легалитет подразумијева досљедну заштиту изворних дејтонских надлежности и механизама ентитетске и националне равноправности, уз институционални одговор на сваки акт који није утемељен у Уставу БиХ.
"Други стуб чине дијалог и консензус, јер су одлуке могуће само консензусом страна и уз поштовање прописане процедуре, без наметања и субјективних тумачења. Трећи стуб чине економска и институционална снага кроз јачање институција, владавине права и економских капацитета Српске, будући да се политички субјективитет брани и резултатима", рекао је Каран за "Политику".
Он је је указао да четврти стуб - мир и отвореност подразумијева активну сарадњу са Србијом, пријатељским државама и глобалним партнерима, уз јасну поруку да је дејтонска БиХ избор Републике Српске, али и да унитарна БиХ није могућа.
"Оваква политика није усмјерена ни против кога у БиХ. Она значи стабилност и правну сигурност за све, јер је управо тако Дејтон и замишљен - као компромисни, федерално-конфедерални оквир у којем се разлике не бришу, већ се уређују и олакшава се њихова коегзистенција", рекао је Каран.
Он је навео да је Српска у Дејтону прихватила само сложену БиХ - са два ентитета и три народа, те истакао да све што иде преко тога, без уставне процедуре и измјене међународног уговора, јесте политички ревизионизам, а не имплементација споразума.
"Кључно питање за све учеснике дејтонског мировног процеса јесте да ли је њихов интерес стабилна, дејтонска БиХ или преуређивање без уставне процедуре, које неминовно води нестанку. Ми смо опредељени за прво и увијек спремни за партнерство у оквирима међународног права", рекао је Каран и додао да БиХ има будућност само на дејтонским основама.
