Благојевић: Бошњачко политичко Сарајево жели да Србима одузме право да изаберу предсједника

СРНА

20.11.2025

08:03

0
Благојевић: Бошњачко политичко Сарајево жели да Србима одузме право да изаберу предсједника

Бошњачки политички кадар у Сарајеву жели да кроз правни рат и лажне оптужбе против предсједника СНСД-а Милорада Додика осујети вољу Срба у Републици Српској и одузме им право да изаберу свог предсједника на слободним изборима, изјавио је Срни бивши гувернер Илиноиса Род Благојевић.

Он је оцијенио да правни рат који се користи против Додика и нови предсједнички избори прије истека његовог мандата представљају облик тираније над српским народом у Српској.

rod blagojevic

Свијет

Род Благојевић: Народ треба да подржи Синишу Карана и одбаци оне због којих Српска деценијама пати

Благојевић, који је близак сарадник предсједника САД Доналда Трампа, истакао је да је екстремно важно за српски народ да подржи СНСД на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у недјељу, 23. новембра.

"У супротном, уколико бирократе у Сарајеву успију, не само да ће бити уништен Дејтонски мировни споразум. Још горе, српском народу ће бити одузето право на самоопредјељење и самоуправљање", упозорио је Благојевић.

Род Благојевић

Синиша Каран

