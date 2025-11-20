Благојевић: Бошњачко политичко Сарајево жели да Србима одузме право да изаберу предсједника

Извор:
СРНА
20.11.2025
08:03
Бошњачки политички кадар у Сарајеву жели да кроз правни рат и лажне оптужбе против предсједника СНСД-а Милорада Додика осујети вољу Срба у Републици Српској и одузме им право да изаберу свог предсједника на слободним изборима, изјавио је Срни бивши гувернер Илиноиса Род Благојевић.
Он је оцијенио да правни рат који се користи против Додика и нови предсједнички избори прије истека његовог мандата представљају облик тираније над српским народом у Српској.
Благојевић, који је близак сарадник предсједника САД Доналда Трампа, истакао је да је екстремно важно за српски народ да подржи СНСД на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у недјељу, 23. новембра.
"У супротном, уколико бирократе у Сарајеву успију, не само да ће бити уништен Дејтонски мировни споразум. Још горе, српском народу ће бити одузето право на самоопредјељење и самоуправљање", упозорио је Благојевић.
