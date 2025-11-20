Нови покушај атентата: Руског официра покушали отровати британским пивом

Извор:
20.11.2025
Федерална служба безбједности спријечила је покушај атентата на високог официра Министарства одбране по налогу украјинских специјалних служби.
- Приведен је становник ДНР умијешан у припрему терористичког напада уз примјену отрова на високог официра Министарства одбране Русије - наводи се у саопштењу.
Како се наводи, приведени је био у контакту са представником обавјештајне службе Министарства одбране Украјине преко Телеграма.
Уз помоћ дрона њему је достављена експлозивна направа коју је држао код куће.
Такође, добио је и два пакета британског пива у којима је била сакривена мјешавина високо токсичних отровних супстанци, које, када се конзумирају, изазивају болну смрт у року од 20 минута.
За убиство официра Министарства одбране њему приведеном је обећана награда од 5.000 долара, преноси Спутњик.
