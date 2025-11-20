Logo
Large banner

Нови покушај атентата: Руског официра покушали отровати британским пивом

Извор:

Агенције

20.11.2025

08:00

Коментари:

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије
Фото: screenshot

Федерална служба безбједности спријечила је покушај атентата на високог официра Министарства одбране по налогу украјинских специјалних служби.

- Приведен је становник ДНР умијешан у припрему терористичког напада уз примјену отрова на високог официра Министарства одбране Русије - наводи се у саопштењу.

Како се наводи, приведени је био у контакту са представником обавјештајне службе Министарства одбране Украјине преко Телеграма.

Уз помоћ дрона њему је достављена експлозивна направа коју је држао код куће.

Такође, добио је и два пакета британског пива у којима је била сакривена мјешавина високо токсичних отровних супстанци, које, када се конзумирају, изазивају болну смрт у року од 20 минута.

За убиство официра Министарства одбране њему приведеном је обећана награда од 5.000 долара, преноси Спутњик.

Подијели:

Тагови:

Украјина

Русија

atentat

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стравично! Хитно повучен из продаје плишани меда због тема о којима прича са дјецом

Свијет

Стравично! Хитно повучен из продаје плишани меда због тема о којима прича са дјецом

3 ч

0
Гугл лансирао Џемини 3: ''Најинтелигентнији модел до сада“

Наука и технологија

Гугл лансирао Џемини 3: ''Најинтелигентнији модел до сада“

3 ч

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Друштво

У Српску стиже промјена времена, снијег у већини крајева

3 ч

0
Додик: Дејтонски споразум је срушен с циљем унитаризације БиХ

Република Српска

Додик: Дејтонски споразум је срушен с циљем унитаризације БиХ

3 ч

1

Више из рубрике

Стравично! Хитно повучен из продаје плишани меда због тема о којима прича са дјецом

Свијет

Стравично! Хитно повучен из продаје плишани меда због тема о којима прича са дјецом

3 ч

0
Медији пишу: Зеленски је готов, предаје територију, смањује војску и одустаје од оружја?

Свијет

Медији пишу: Зеленски је готов, предаје територију, смањује војску и одустаје од оружја?

4 ч

0
Трамп потписао закон: Министарство правде да објави Епстинове досијее

Свијет

Трамп потписао закон: Министарство правде да објави Епстинове досијее

4 ч

0
Волш хоће да забрани свједоцима да о убијеној Ани говоре као о посвећеној мајци

Свијет

Волш хоће да забрани свједоцима да о убијеној Ани говоре као о посвећеној мајци

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

12

Амиџић: Злоупотреба је, као и до сада, очигледно најзначајнија активност опозиције

10

58

Петровић поднио кривичну пријаву против особе која му је понудила мито од 500.000 КМ

10

48

Ово је истина која се крије иза најтужнијих пјесама пјевачке легенде, једна је посебно потресна

10

18

Тежак судар два воза, више од 40 људи повријеђено

10

10

Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner