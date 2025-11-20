Logo
Гугл лансирао Џемини 3: ''Најинтелигентнији модел до сада“

20.11.2025

07:45

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Гугл је у уторак лансирао нову верзију свог модела вјештачке интелигенције Џемини, наглашавајући да ће његове нове функције бити одмах доступне у неколико производа који генеришу профит, као што је његов интернет претраживач.

Џемини 3, који долази 11 мјесеци након друге генерације тог модела, изгледа да држи Гугл, на папиру, на челу трке вјештачке интелигенције.

Челници компаније су на конференцији за новинаре истакли водећу позицију Џеминија 3 на неколико популарних ранг листа у индустрији које мјере перформансе модела вјештачке интелигенције.

Извршни директор Гугла, Сундар Пичаи, назвао је Џемини 3 својим ''најинтелигентнијим моделом“ до сада, у објави на Гугловом блогу.

Гугл

Наука и технологија

Гугл кажњен са скоро 500 милиона евра, ево због чега

Гугл је нагласио да Џемини 3, за разлику од ранијих верзија, већ подржава неколико производа за потрошаче и предузећа који генеришу приход од самог почетка.

Главни архитекта вјештачке интелигенције у Гуглу, Кори Кавукчоглу, истакао је да је Гугл интегрисао свој нови модел у свој претраживач од првог дана. Раније им је требало од неколико недјеља до неколико мјесеци да се интегришу у најкоришћеније производе.

Корисници који плате за премиум претплату на вјештачку интелигенцију компаније Google моћи ће да користе Gemini 3 у вјештачкој интелигенцији (AI) режиму, који даје компјутерски генерисане одговоре на сложене упите умјесто стандардних.

Компанија је представила агента Gemini, алат који може да обавља сложене вишестепене задатке, као што су организовање пријемног сандучета корисника или резервисање путовања.

Гугл

Наука и технологија

Гугл у кризи: Због чега је технолошки гигант под истрагом?

Google је такође редизајнирао апликацију Gemini како би пружио одговоре који подсјећају на праву веб страницу, што је нови ударац за издаваче интернет садржаја који се ослањају на веб саобраћај за генерисање прихода.

Џош Вудворд, потпредсједник компаније задужен за апликацију, демонстрирао је новинарима како Gemini сада може да одговори на захтјев да се ''креира Ван Гогова галерија са живим контекстом за свако дјело“ генерисањем интерфејса на захтјев са визуелним и интерактивним елементима.

За пословне кориснике, Google је представио нови производ под називом Antigravity, платформу за развој софтвера гдје агенти вештачке интелигенције могу аутономно да планирају и извршавају задатке кодирања, преноси Н1.

