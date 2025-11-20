Стравично! Хитно повучен из продаје плишани меда због тема о којима прича са дјецом

20.11.2025
Играчку плишаног медведића кога покреће вјештачка интелигенција програмирану да разговара са дјецом о сексу и да их води ка опасним предметима, кинеска компанија Фоло Тој повукла је из продаје, пренијели су данас француски медији.
Дизајнирана као алат за комуникацију са дјецом ова интерактивна играчка је повучена из продаје након што је откривено да наводи дјецу на сексуално експлицитне разговоре и може да им покаже гдје се налазе разни опасни предмети, преноси дневник Фигаро.
Контроверзни плишани медвјед хитно повучен са тржишта
У извјештају Америчке групе за истраживање јавног интереса (ПИРГ), објављеном у новембру 2025. године наведено је да упркос мјерама заштите које су уградили произвођачи, ова играчка није функционисала прикладно у интеракцији са дјецом.
"Тестирана играчка нас је увукла у дискусије о сексуалним темама које нису погодне ни за објављивање", наводи се између осталог у извјештају ПИРГ.
У документу од шездесет страница детаљно се описује посебно агресивна техника коју користи ова интерактивна играчка коју покреће вјештачка интелигенција с циљем да дуже задржи пажњу дјеце.
