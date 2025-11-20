Logo
Стравично! Хитно повучен из продаје плишани меда због тема о којима прича са дјецом

20.11.2025

07:49

Стравично! Хитно повучен из продаје плишани меда због тема о којима прича са дјецом
Фото: Printscreen/X/DNexusAi

Играчку плишаног медведића кога покреће вјештачка интелигенција програмирану да разговара са дјецом о сексу и да их води ка опасним предметима, кинеска компанија Фоло Тој повукла је из продаје, пренијели су данас француски медији.

Дизајнирана као алат за комуникацију са дјецом ова интерактивна играчка је повучена из продаје након што је откривено да наводи дјецу на сексуално експлицитне разговоре и може да им покаже гдје се налазе разни опасни предмети, преноси дневник Фигаро.

Плишани медвјед

Економија

Контроверзни плишани медвјед хитно повучен са тржишта

У извјештају Америчке групе за истраживање јавног интереса (ПИРГ), објављеном у новембру 2025. године наведено је да упркос мјерама заштите које су уградили произвођачи, ова играчка није функционисала прикладно у интеракцији са дјецом.

"Тестирана играчка нас је увукла у дискусије о сексуалним темама које нису погодне ни за објављивање", наводи се између осталог у извјештају ПИРГ.

У документу од шездесет страница детаљно се описује посебно агресивна техника коју користи ова интерактивна играчка коју покреће вјештачка интелигенција с циљем да дуже задржи пажњу дјеце.

plišani medvjedići

Француска

Вјештачка интелигенција

11

12

Амиџић: Злоупотреба је, као и до сада, очигледно најзначајнија активност опозиције

10

58

Петровић поднио кривичну пријаву против особе која му је понудила мито од 500.000 КМ

10

48

Ово је истина која се крије иза најтужнијих пјесама пјевачке легенде, једна је посебно потресна

10

18

Тежак судар два воза, више од 40 људи повријеђено

10

10

Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника

