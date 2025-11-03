Logo

Веју пахуље: У БиХ поново пао снијег

Извор:

АТВ

03.11.2025

20:20

Снијег на Јахорини
Фото: Screenshot

Хладни фронт који се данас, 3. новембра, са сјеверозапада брзо премјестио преко Босне и Херцеговине, донио је значајну промјену времена у земљи - пад температуре, а на планинама и снијег.

Наиме, на Јахорини је у понедјељак, 3. новембра, око 19 сати пао снијег.

Како се види на фотографијама са веб камера, снијег је забијелио на овој планини.

Приликом наиласка хладног фронта у већини мјеста накратко је задувао умјерен до јак сјеверац.

Снијег

Jahorina

