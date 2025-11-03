Logo

Упаљен аларм: У Српској откривен тифус

Аутор:

Стеван Лулић

03.11.2025

18:52

Алармантно стање је у Фочи након што је код једне студенткиње откривен тифус.

Како је незванично потврђено за АТВ, тифус је откривен код студенткиње из Индије, која похађа студије на Медицинском факултету.

Како сазнајемо, студенткиња је стављена у изолацију након што јој је потврђена болест, а предузете су мјере како би се спријечило ширење.

Медицинско особље Болнице Фоча одмах је почело да користи заштитне маске и друге мјере превенције, баш као и остали који улазе у болницу.

Један од најбогатијих људи у БиХ открио тајну успјеха

Иако за сада није потврђена болест ни код једног од контаката заражене Индијке, мјере опреза су подигнуте на виши ниво.

