Шта ако вам камера у маркету сними унос ПИН-а? ИКЕА се жестоко опекла

15.10.2025
19:14
Године 2022. у ИКЕА-иној трговини у Бечу постављене су безбједносне камере које су снимале не само улаз и касе, већ и јавне просторе – па чак и унос ПИН-а. Аустријски суд сада је потврдио казну од 1,5 милиона евра за овај прекршај.
ИКЕА је поставила камере у прољеће 2022. Анонимна притужба довела је до истраге аустријског тијела за заштиту података. Оно што је снимљено крши Општ уредбу о заштити података (ГДПР). Посебно је контроверзно било то што је камера снимила унос ПИН-а на каси, пишу њемачки медији.
ИКЕА у саопштењу за јавност наводи пропуст и претјерану казну. Компанија признаје “погрешну конфигурацију камера”, одговарајући на притужбу и прилагођавајући своје системе.
Према ријечима директорице за односе с јавношћу, “нико није повријеђен камерама”. Ипак, суд је утврдио “груби немар” и потврдио 28 од 30 прекршаја. Теоретски, казна је могла износити до 1,8 милијарди евра – четири посто глобалне продаје. ИКЕА је најавила да ће се жалити на пресуду, пишу њемачки медији.
Такав надзор био би и у Њемачкој илегалан, објашњава адвокат. Према ГДПР-у, компаније смију снимати само оно што је потребно за одређену сврху, преноси Феникс-магазин.
На упит њемачких медија, ИКЕА Њемачка саопштила је да су камере у тој земљи постављене на начин да је подручје за унос ПИН-а замагљен. Како објашња адвокат, код сваког видео надзора, прије уласка у подручје морају се пружити транспарентне информације – на примјер путем знакова.
“Свако ко је незаконито праћен у супермаркетима тада то може пријавити надлежним државним тијелима за заштиту података”, додао је адвокат.
