"Демократија" на европски начин: Потврђена забрана кандидатуре Марин Ле Пен

Извор:
АТВ
15.10.2025
18:57
Коментари:1
Француски Државни савјет, највиша управна судска инстанца, потврдио је данас забрану учешћа Марин Ле Пен на изборима, оцијенивши да је мјера оправдана и законита чиме је потврђена пресуда из марта којом јој је забрањено да се пет година кандидује на изборима било ког нивоа.
Ле Пен, парламентарна лидерка партије деснице Национално окупљање (РН) тренутно не може да се кандидује ни на једним изборима, након што је раније ове године осуђена због злоупотребе средстава Европског парламента, преноси француски БФМТВ.
Она је, заједно са још неколико чланова своје партије, оптужена да је европским новцем исплаћивала сараднике који су заправо радили за странку, а не за посланике у Европском парламенту, што је суд оквалификовао као превару и непрописно коришћење средстава ЕУ.
Пресудом из марта, Марин Ле Пен је осуђена на четири године затвора, од чега двије условно, уз ношење електронске наруквице, као и на новчану казну од 100.000 евра.
Такође јој је изречена мјера забране кандидатуре у трајању од пет година.
Државни савјет је закључио да мјера забране кандидатуре не представља повреду права и слобода загарантованих Уставом, чиме је спријечена могућност преиспитивања пред Уставним савјетом.
Одлуком Државног савјета исцрпљене су све могућности жалбе у оквиру управног поступка у Француској, па Ле Пен више не може да оспорава ову мјеру пред домаћим управним судовима.
Марин Ле Пен најавила је да ће се обратити Европском суду за људска права, тврдећи да је ријеч о ''непоправљивој штети'' по њена политичка права. Ипак, како је најављено, у јануару 2026. године предвиђено је поновно суђење у другом степену, у којем може доћи до потврде, ублажавања или поништавања казне.
До тада, забрана кандидатуре остаје на снази, преноси Спутник Србија.
Најновије
Најчитаније
21
29
21
22
21
16
21
13
21
05
Тренутно на програму