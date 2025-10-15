Бејл током каријере имао огромне уговоре, али једна ствар га јако плаши

15.10.2025
22:23
Коментари:0
Бивша звијезда Реала и репрезентативац Велса Герет Бејл признао је да га је страх банкрота иако је у својој изузетно богатој каријери зарадио око 143 милиона евра.
Велшанин, који се иначе опростио од активног играња фудбала 2023. године, сада се може видјети на голф теренима, а у интервјуу за Фронт офисе Спортс, рекао је да га је страх могућег банкрота.
– Постојала је једна ствар која ме је увијек плашила изнутра. Читате чланке о томе како људи, када заврше професионални спорт, банкротирају. Не знају како управљати својим новцем, не знају како радити све те ствари. Многи спортисти, претпостављам живе раскошним начином живота. Трудим се да то не радим. Увијек сам размишљао какав ће живот бити након фудбала, када престанем примати плату – рекао је Бејл, преноси Кликс.
Подсјећамо, круна каријере за Бејла био је потпис за Реал Мадрид 2013. године, а трансфер је износио 100 милиона евра.
За краљевски клуб је играо девет сезона, те забио 81 гол. Између осталог освојио је пет Лига шампиона.
Најновије
Најчитаније
23
00
22
57
22
53
22
46
22
45
Тренутно на програму