Узнемирујуће слике послије удеса: Погинуо млади возач, од кола ништа није остало

03.10.2025

17:47

Узнемирујуће слике послије удеса: Погинуо млади возач, од кола ништа није остало
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас у селу Скореновац, у општини Ковин, у којој је живот изгубио деветнаестогодишњи возач.

Према првим информацијама, несрећа се догодила када је младић, док је управљао аутомобилом марке "шкода", из за сада неутврђених разлога, изгубио контролу над возилом и слетио са пута.

Приликом излијетања са коловоза, аутомобил у ком се налазио несрећни момак ударио је у дрво које се налазило поред.

Упркос брзој интервенцији Хитне помоћи, повреде које је задобио биле су кобне и он је преминуо на лицу мјеста. Како се на снимку који је објавила инстаграм страница "192.рс" може видјети, аутомобил је у потпуности савијен, а мјесто сувозача готово и да не постоји.

Полиција је обавила увиђај, а тијело страдалог момка превезено је на обдукцију која ће утврдити тачан узрок смрти.

Истрага је у току, а она би требало да расветли да ли је узрок несреће неприлагођена брзина, стање пута или нешто друго.

