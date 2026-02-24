Logo
Large banner

Седам једноставних трикова за већи ужитак у спаваћој соби

Извор:

Б92

24.02.2026

22:36

Коментари:

0
Седам једноставних трикова за већи ужитак у спаваћој соби
Фото: Ron Lach/Pexels

Савјети за бољи сексуални живот често звуче као покварена плоча која се врти изнова: "причајте више", "будите отворени", "радите на емоцијама".

И да, све је то важно - али понекад желите нешто конкретније, брже и практичније од опших фраза.

Управо зато све више пажње добијају мали, мање очигледни трикови који могу променити атмосферу пре, током и након сексуалног односа - толико једноставни да их можете испробати одмах,

Доносимо списак лаганих, научно поткрепљених корака који могу освјежити интиму и динамику у вези (и спаваћој соби).

1. Два минута њежности након односа

Најбржи пут до бољег секса понекад долази тек након што је све "готово".

Истраживања су показала да је свега неколико минута мажења, грљења или љубљења након секса директно повезано с већим сексуалним задовољством, али и задовољством у вези генерално.

2. Учините нешто ново прије интимности

Ако сваки петак увече изгледа исто, тешко је очекивати да ће тело реаговати с великим узбуђењем.

Промијените сценарио. Истраживања потврђују да парови који заједно испробавају нове ствари осјећају снажнију међусобну привлачност и задовољство.

3. Шта можете урадити?

Договорите мини-дејт код куће: вечера уз свијеће, али без телевизора и мобилног.

Пошаљите једно другоме поруку током дана која дискретно ствара напетост и ишчекивање.

Заједно се истуширајте или припремите купку - без журбе и без "циља", само ради блискости, преноси Б92.

Уведите кратки ритуал додира, попут масаже рамена или леђа, прије него што вече крене даље.

Обуците нешто другачије од уобичајеног "кућног" издања - и мала промена може промијенити динамику.

Пустите музику коју иначе не слушате и створите другачију атмосферу у простору.

4. Десет минута посвећених само додиру

Намјестите аларм на десет минута. Једна особа додирује другу гд‌је год јој одговара, прво преко од‌јеће, а затим, ако обоје то желе, и по кожи.

Циљ не постоји, нема журбе нити притиска да се "нешто догоди".

Кад се аларм огласи, замијените улоге. Сексуални терапеути деценијама користе ову методу додира без притиска, јер смањује анксиозност и помаже паровима да се поновно фокусирају на осјећај пријатности.

5. Нека обраћање пажње буде кључна вјештина

Сјајан секс произилази из примећивања шта одговара вама и партнеру, а шта не, те прилагођавања без велике помпе.

Студије повезују осјећај да вас партнер разуме и реагује на вас током секса с већим задовољством и јачом жељом.

6. Сан није луксуз, већ потреба

Квалитетан сан је потцењени дио предигре. Једно је истраживање показало да су жене које су дуже спавале идућег дана имале јачу сексуалну жељу. Сваки додатни сат сна био је повезан с већом вјероватноћом за партнерски секс. Ако сте исцрпљени током дана, то ће се одразити и на ваш либидо.

7. Склоните телефон из спаваће собе

Ваш партнер не би требало да се такмичи за пажњу с уређајем који непрестано вибрира.

Истраживања о такозваном "phubbingu" - игнорисању партнера због паметног телефона - повезују ту појаву с нижим задовољством у вези и слабијом интимношћу. Одложите телефон и посветите се једно другоме.

Нико нема савршен секс сваки пут. Тајна парова који имају испуњен сексуални живот јесте у томе што непрестано чине мала прилагођавања умјесто да чекају да их расположење чаробно обузме.

Почните с једном промјеном и градите на њој.

Подијели:

Таг :

љубав и секс

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Зашто жене одустају од веза?

Љубав и секс

Зашто жене одустају од веза?

1 д

0
Знакови који показују да вас партнер воли више него што мислите

Љубав и секс

Знакови који показују да вас партнер воли више него што мислите

4 д

0
Svađa partneri

Љубав и секс

Разводи све чешћи: Брак некада био светиња, данас лични избор

6 д

1
Мале навике које одржавају блискост у вези чак и када изгледа да је све пропало

Љубав и секс

Мале навике које одржавају блискост у вези чак и када изгледа да је све пропало

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

13

Жена из БиХ пронађена мртва у Риму

23

05

Интер избачен из Лиге шампиона

22

59

Ухапшен серијски убица: Мјештани села и даље у страху

22

57

Невјероватна сцена у БиХ: Возач ромобила претиче аутомобил

22

45

Пао хеликоптер, међу 15 жртава седморо дјеце

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner