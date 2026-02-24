Logo
Сијарто упозорио: Брисел планира да забрани руски гас

24.02.2026

22:41

Сијарто упозорио: Брисел планира да забрани руски гас
Фото: АТВ

Још један разлог да актуелна влада побиједи на изборима је то што ће спријечити Брисел да спроведе план да одмах након парламентарних избора у Мађарској забрани увоз руске нафте, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Раније су медији јавили да Европска комисија планира да 15. априла предложи закон о забрани увоза руске нафте.

Приједлог ће бити изнесен након избора у Мађарској како би се осигурало да забрана значајно не утиче на гласање, навели су званичници ЕУ.

"Још један разлог зашто нам је потребна суверена влада способна да каже `не` Бриселу. Странка под контролом Брисела очигледно неће рећи `не` и неће спријечити укидање програма смањења рачуна за комуналне услуге", рекао је Сијарто за мађарски портал "Индекс".

Рамо Исак

БиХ

Полицајац ФУП-а промовише газије и шехиде, а министар Исак му пружа подршку

Осврћући се на енергетску ситуацију у земљи, он је оцијенио да Вертикални гасни коридор нема капацитет да снабдијева Мађарску гасом, и да је тај правац 20 одсто скупљи од гасовода Турк Стрим, преко којег Будимпешта добија руски гас.

"Мађарска је отворена за повољне понуде, због чега учествује и у такозваном пројекту Вертикалног коридора, али и овдје морамо бити јасни када је ријеч о физичким ограничењима. Тренутни капацитет Вертикалног коридора није довољан да у потпуности снабдије Мађарску. Да и не говоримо о томе да су испоруке овом рутом тренутно 20 одсто скупље него преко других праваца који воде ка Мађарској, укључујући гасовод ТуркСтрим", додао је Сијарто.

Петер Сијарто

ruski gas

