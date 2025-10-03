Logo

Хорор: Ауто покосио жену док је прелазила улицу са унуком!

Извор:

Телеграф

03.10.2025

18:16

Коментари:

0
Хорор: Ауто покосио жену док је прелазила улицу са унуком!

У Београду су се данас, током поподневног шпица, догодиле двије саобраћајне незгоде у којима је једна старија жена повријеђена теже, а једна особа лакше, сазнаје Телеграф.

На Булевару краља Александра, код броја 61, оборена је жена стара 71 годину.

Несрећа се догодила док је прелазила улицу са унуком, коју је водила у музичку школу. Повријеђена жена задобила је повреду главе и Хитна помоћ је одмах превезла у Ургентни центар. Дијете, срећом, није повријеђено.

Недуго затим, преко пута Београдског сајма, догодио се судар када је аутобус ударио у путнички аутомобил од позади. Возач аутомобила је задобио лакше повреде, док у аутобусу у тренутку незгоде није било путника. Како сазнаје Телеграф, аутобус је возио држављанин Пакистана.

Полиција је обавила увиђај, а у оба случаја околности које су довеле до незгода се утврђују.

Подијели:

Тагови:

удес

Саобраћајна несрећа

Београд

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ухапшено шест лица у Сарајеву и Тузли због изнуде

Хроника

Ухапшено шест лица у Сарајеву и Тузли због изнуде

2 ч

0
Узнемирујуће слике послије удеса: Погинуо млади возач, од кола ништа није остало

Хроника

Узнемирујуће слике послије удеса: Погинуо млади возач, од кола ништа није остало

2 ч

0
Акција Фирма -заплијењена вриједна имовина

Хроника

Предала се двојица осумњичених у акцији ”Фирма”

3 ч

1
Elmedin Konakovic

Хроника

Шокантан исказ полицајца Нермина Шеховића на суђењу Конаковићу: Мајка је имала мождани удар!

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Американци напали по Трамповом наређењу: Убијене четири особе!

20

14

Хорор у Београду! Дјечак убоден ножем

20

11

Почиње Међународни фестивал дјечијег позоришта

20

06

Додик и Минић на утакмици Игокеа-ФМП

20

01

Четири загребачке улице назване по усташама, биће преименоване

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner