Хорор: Ауто покосио жену док је прелазила улицу са унуком!

У Београду су се данас, током поподневног шпица, догодиле двије саобраћајне незгоде у којима је једна старија жена повријеђена теже, а једна особа лакше, сазнаје Телеграф.
На Булевару краља Александра, код броја 61, оборена је жена стара 71 годину.
Несрећа се догодила док је прелазила улицу са унуком, коју је водила у музичку школу. Повријеђена жена задобила је повреду главе и Хитна помоћ је одмах превезла у Ургентни центар. Дијете, срећом, није повријеђено.
Недуго затим, преко пута Београдског сајма, догодио се судар када је аутобус ударио у путнички аутомобил од позади. Возач аутомобила је задобио лакше повреде, док у аутобусу у тренутку незгоде није било путника. Како сазнаје Телеграф, аутобус је возио држављанин Пакистана.
Полиција је обавила увиђај, а у оба случаја околности које су довеле до незгода се утврђују.
