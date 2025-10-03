Ухапшено шест лица у Сарајеву и Тузли због изнуде

Извор:
03.10.2025
Припадници Федералне управе полиције ухапсили су данас шест лица на подручју Кантона Сарајево и Тузланског кантона због сумње да су озбиљним пријетњама покушали изнудити 150.000 КМ од оштећеног или да им препише право власништва над његовом некретнином.
У оперативној акцији "Омбра", извршеној под надзором Тужилаштва Кантона Сарајево, ухапшени су Б.З. /68/, А.А. /47/, С.М. /57/, М.Х. /57/ и С.З. /46/ и једно малољетно лице због сумње да су извршили кривично дјело изнуда, саопштено је из Федералне управе полиције.
Поступајући по наредби надлежног суда извршени су претреси објеката које користе осумњичени и том приликом пронађено је око 50.000 КМ у различитим апеонима, ватрено оружје, муниција, палице, боксери и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела.
Ухапшени су криминалистички обрађени у просторијама Федералне управе полиције и у законском року биће предати у надлежност Тужилаштву Кантона Сарајево уз извјештај о почињеном кривичном дјелу.
