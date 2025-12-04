Logo
Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио

Извор:

Телеграф

04.12.2025

22:17

Коментари:

0
Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио
Фото: Instagram

У истрази бруталног убиства инфлуенсерке Стефани П. (31) појавили су се нови узнемирујући детаљи. Њен бивши дечко, осумњичени Петар М., наводно ју је видио у клубу на бечком Опернрингу само неколико сати прије злочина.

Пар је неколико дана прије тога коначно раскинуо дугогодишњу, турбулентну везу. Ипак, осумњичени и даље негира да је у недјељу ујутру, око 7 часова, напао дјевојку испред њеног стана.

И комшије и сама жртва, непосредно прије напада, пријавили су мистериозну тамну фигуру у згради, због чега полиција сада трага за додатним мушкарцем који би могао бити повезан са случајем.

Према прелиминарним резултатима обдукције, Стефани П. је преминула усљед дављења. На тијелу су документоване и тешке повреде главе и лица, као и убодна рана на врату, која међутим, није била смртоносна. Истражиоци сумњају на хладно оружје које још није пронађено.

Петар тврди да је Стефани "добровољно" ушла у његов стан и да се све одиграло "веома брзо".

Тијело сакривено у коферу и превезено преко границе

Једина извјесна чињеница у овом тренутку јесте да је осумњичени након злочина сакрио тијело своје бивше дјевојке у њен скупи, тиркизни кофер, који је користила на пословним путовањима.

Фотографије са преласка границе показују његов црвени голф са спуштеним сједиштем како би направио простор за кофер.

Тијело је затим одвезао у Трнич, до куће жртвине баке. Према сазнањима Хеуте-а, осумњичени се послије неколико сати вратио на мјесто гдје је оставио тијело, ископао га и премјестио на другу локацију, што његова адвокатица Астрид Вагнер описује као понашање у стању екстремне невоље и потпуне ирационалности".

Послије хапшења у Словенији, Петар је током вишесатног испитивања открио полицији у Грацу тачну локацију тијела у Мајсперку.

Уколико буде осуђен, пријети му смртна казна.

