Приватни детектив открио једноставан трик да откријете партнера у превари

Извор:
Индекс
04.12.2025
22:05
Коментари:0
Приватни детектив Рејмонд Рано са више од три деценије искуства у праћењу невјерних супружника, уочио је кључне разлике у понашању прељубника. Према његовом искуству, постоји један очигледан знак који код мушкараца готово сигурно указује на превару – повезан је са нечим потпуно неочекиваним: чистоћом њиховог аутомобила.
Рано, чији се посао као приватног детектива око 40 одсто своди на случајеве прељуба, примјетио је образац понашања који се разликује код мушкараца и жена. Током надзора осумњичених прељубника, схватио је да чистоћа аутомобила код мушкараца може бити кључни показатељ, како је рекао током гостовања у подкасту "Locked In with Ian Bick" прошле године.
Свијет
Руски ПВО оборио 30 дронова изнад Курске области
"Ако мушкарац иде да покупи своју љубавницу са стране, жели чист аутомобил. Чим неко оде у аутопраоницу, помислим: "Ха ха, шта је сљедеће?" Невјероватно је како то раде", објаснио је Рано.
С друге стране, Рано каже да је код жена ситуација "прилично супротна". Објаснио је да жене не осјећају потребу да импресионирају тајног љубавника чистим или сјајним аутомобилом, јер "обично ускоче у аутомобил мушкарца".
"Мушкарци увијек желе да возе. Врло ријетко видим мушкарца да ускочи у женски аутомобил," додао је.
Кошарка
Ненад Димитријевић за АТВ: Партизан никада није звао
Рано је открио и да прељубници често своје љубавнице покупе "у истој улици" у којој живе, што додатно показује колико воле ризик и опасност у свом тајном животу.
Љубав и секс
4 ч0
Љубав и секс
2 д0
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
3 д0
Најновије
Најчитаније
22
48
22
39
22
36
22
25
22
17
Тренутно на програму