Приватни детектив открио једноставан трик да откријете партнера у превари

Индекс

04.12.2025

22:05

Приватни детектив открио једноставан трик да откријете партнера у превари

Приватни детектив Рејмонд Рано са више од три деценије искуства у праћењу невјерних супружника, уочио је кључне разлике у понашању прељубника. Према његовом искуству, постоји један очигледан знак који код мушкараца готово сигурно указује на превару – повезан је са нечим потпуно неочекиваним: чистоћом њиховог аутомобила.

Неочекивани траг у аутопраоници

Рано, чији се посао као приватног детектива око 40 одсто своди на случајеве прељуба, примјетио је образац понашања који се разликује код мушкараца и жена. Током надзора осумњичених прељубника, схватио је да чистоћа аутомобила код мушкараца може бити кључни показатељ, како је рекао током гостовања у подкасту "Locked In with Ian Bick" прошле године.

"Ако мушкарац иде да покупи своју љубавницу са стране, жели чист аутомобил. Чим неко оде у аутопраоницу, помислим: "Ха ха, шта је сљедеће?" Невјероватно је како то раде", објаснио је Рано.

Разлика у понашању жена

С друге стране, Рано каже да је код жена ситуација "прилично супротна". Објаснио је да жене не осјећају потребу да импресионирају тајног љубавника чистим или сјајним аутомобилом, јер "обично ускоче у аутомобил мушкарца".

"Мушкарци увијек желе да возе. Врло ријетко видим мушкарца да ускочи у женски аутомобил," додао је.

Додатни показатељи прељубе

Рано је открио и да прељубници често своје љубавнице покупе "у истој улици" у којој живе, што додатно показује колико воле ризик и опасност у свом тајном животу.

