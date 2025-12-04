Застрашујућа несрећа у БиХ: Два аута ударила пјешака

Извор:
АТВ
04.12.2025
22:03
Коментари:0
У четвртак навече је у Брчком дошло до тешке саобраћајне несреће у којој је пјешак задобио повреде опасне по живот.
Према првим информацијама са терена, на пјешака је најприје налетјело једно возило, након чега је преко њега прешло и друго возило, што је драматично погоршало стање тешко повријеђене особе.
Свијет
Руски ПВО оборио 30 дронова изнад Курске области
На лицу мјеста одмах су интервенисали припадници Хитне помоћи и полиције, преноси "Црна хроника".
Пјешаку је пружена прва медицинска помоћ, а његово здравствено стање оцијењено је као изузетно тешко и животно угрожавајуће. Очекује се да ће бити хитно превезен у Универзитетски клинички центар Тузла ради даљњег збрињавања.
Полицијски службеници Брчко дистрикта обавили су осигурање мјеста догађаја и поставили саобраћајну траку, а увиђај је у току.
Кошарка
Ненад Димитријевић за АТВ: Партизан никада није звао
Утврђују се све околности које су довеле до ове трагичне несреће, укључујући кретање возила и понашање учесника у саобраћају у тренутку удара.
Саобраћај у овом дијелу града привремено је обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
48
22
39
22
36
22
25
22
17
Тренутно на програму