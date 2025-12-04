Logo
Застрашујућа несрећа у БиХ: Два аута ударила пјешака

Извор:

АТВ

04.12.2025

22:03

Коментари:

0
Несрећа у Брчком
Фото: Црна хроника

У четвртак навече је у Брчком дошло до тешке саобраћајне несреће у којој је пјешак задобио повреде опасне по живот.

Према првим информацијама са терена, на пјешака је најприје налетјело једно возило, након чега је преко њега прешло и друго возило, што је драматично погоршало стање тешко повријеђене особе.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 1

Свијет

Руски ПВО оборио 30 дронова изнад Курске области

На лицу мјеста одмах су интервенисали припадници Хитне помоћи и полиције, преноси "Црна хроника".

Пјешаку је пружена прва медицинска помоћ, а његово здравствено стање оцијењено је као изузетно тешко и животно угрожавајуће. Очекује се да ће бити хитно превезен у Универзитетски клинички центар Тузла ради даљњег збрињавања.

Полицијски службеници Брчко дистрикта обавили су осигурање мјеста догађаја и поставили саобраћајну траку, а увиђај је у току.

Игокеа - Зенит

Кошарка

Ненад Димитријевић за АТВ: Партизан никада није звао

Утврђују се све околности које су довеле до ове трагичне несреће, укључујући кретање возила и понашање учесника у саобраћају у тренутку удара.

Саобраћај у овом дијелу града привремено је обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

Брчко

Коментари (0)
