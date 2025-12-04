Logo
Њемачка мијења правила: Могло би утицати на неке са Балкана

Извор:

АТВ

04.12.2025

21:07

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Давање лажних или непотпуних информација током процеса натурализације у Њемачкој ће у будућности, према приједлогу измјене закона, одгодити упис у држављанство за 10 година.

Амандман на закон о сигурним земљама поријекла у одбору за унутрашње послове Бундестага подржали су у сриједу, 4. децембра, представници владајуће коалиције Хришћанских демократа и социјалдемократа и десничарске Алтернативе за Њемачку (АфД). Зелени и Љевица били су против.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Сутра сваки Србин треба да запјева: Ево зашто је важно испоштовати тај обичај

Амандман на нацрт закона реакција је на истрагу о наводима о трговини лажним језичким цертификатима у неколико њемачких савезних држава, пише "дпа".

Приједлог закона ће се расправљати у Бундестагу у петак.

Према амандману, натурализација се може неповратно прекинути или одгодити на 10 година ако подносилац захтјева "вара, пријети или подмићује".

Мјера се може активирати ако подносилац захтјева за пријем у држављанство свјесно понуди нетачне или непотпуне податке.

vladimir putin-05092025

Свијет

Путин: Москва инсистира на испуњењу обећања Алијансе о неширењу на исток

Одбор је такође одобрио приједлог о укидању државног финансирања правне помоћи за особе у притвору због депортације, право које је претходна влада увела тек прошле године.

