Њемачка мијења правила: Могло би утицати на неке са Балкана

Давање лажних или непотпуних информација током процеса натурализације у Њемачкој ће у будућности, према приједлогу измјене закона, одгодити упис у држављанство за 10 година.
Амандман на закон о сигурним земљама поријекла у одбору за унутрашње послове Бундестага подржали су у сриједу, 4. децембра, представници владајуће коалиције Хришћанских демократа и социјалдемократа и десничарске Алтернативе за Њемачку (АфД). Зелени и Љевица били су против.
Амандман на нацрт закона реакција је на истрагу о наводима о трговини лажним језичким цертификатима у неколико њемачких савезних држава, пише "дпа".
Приједлог закона ће се расправљати у Бундестагу у петак.
Према амандману, натурализација се може неповратно прекинути или одгодити на 10 година ако подносилац захтјева "вара, пријети или подмићује".
Мјера се може активирати ако подносилац захтјева за пријем у држављанство свјесно понуди нетачне или непотпуне податке.
Одбор је такође одобрио приједлог о укидању државног финансирања правне помоћи за особе у притвору због депортације, право које је претходна влада увела тек прошле године.
