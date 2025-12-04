Сутра сваки Србин треба да запјева: Ево зашто је важно испоштовати тај обичај

Извор:
Она
04.12.2025
21:05
Коментари:0
Празник свете мученице Кикилије (Цецилије) вијековима је повезан не само са хришћанским предањем, већ и са народним обичајима и вјеровањима која се везују за музику, радост и духовну снагу пјесме. Иако је њен живот био испуњен страдањем и постојаношћу у вјери, људи су кроз вријеме развили посебне ритуале и симболику која прати овај дан.
Према древном предању, света Кикилија потицала је из римског трговачког дома, али се још у младости завјетовала Богу на чистоту и посвећен живот. Њени родитељи, међутим, нису прихватали тај избор, те су је удали за Валеријана, младића који није био хришћанске вјере.
Свијет
Путин: Москва инсистира на испуњењу обећања Алијансе о неширењу на исток
Ипак, према причама, Кикилија је већ прве брачне вечери успјела да му приближи своју вјеру и наведе га да се крсти и прихвати хришћанство. Валеријан је потом у исту вјеру увео и свог брата Тивуртија, па су обојица убрзо због свог новог увјерења били осуђени на смрт. Њихова постојаност била је толико снажна да је, према предању, и стражар Максим прешао у хришћанство прије него што су сва тројица погубљена.
Након што је сахранила Валеријана, Тивуртија и Максима, Кикилија је изведена пред суд, гдје ју је дочекала иста судбина. Иако је пресуда била одсјецање главе, прича каже да ни након три ударца мачем није одмах умрла. Из ране је потекла крв коју су вјерници скупљали у тканине и посуде, вјерујући да има исцјелитељска својства.
Тек послије три дана трпљења, света Кикилија је издахнула. Њене мошти данас се налазе у цркви посвећеној њеном имену у Риму, а успомена на њену жртву обиљежава се заједно са светом тројицом мученика Валеријаном, Тивуртијем и Максимом.
Регион
Због јаког вјетра и снијега забране саобраћаја на појединим дионицама
Иако је живот свете Кикилије испуњен страдањем, народ је њен дан претворио у празник радости, музике и доброг расположења. Сматра се заштитницом музике, пјевача и свих умјетника који се баве тоновима и звуком.
Према вјеровању:
На дан свете Кикилије треба слушати музику и пјевати,
Бити ведар и расположен,
Окружити се људима који у вама буде радост.
Народна предања кажу да они који овај дан проведу весело и уз омиљене мелодије призивају годину испуњену хармонијом, смијехом и лијепим догађајима. Како је света Кикилија симбол духовне снаге, музике и унутрашње радости, вјерује се да њено поштовање доноси благостање и мир у дому.
Свијет
Пуцњава током роштиљања, двоје мртвих
Празник свете Кикилије спаја двије крајности - њену неустрашиву вјеру и мучеништво с једне стране, а народно схватање радости, музике и расположења с друге. Управо у томе лежи његова посебност: подсећа нас да се у вери може пронаћи снага, али и да је радост важан дио живота.
Петог децембра, према обичају, пустите своју омиљену пјесму, дозволите себи осмијех и учините нешто што вас чини срећним. Вјерује се да ће вам управо таква енергија пратити наредну годину.
Најновије
Најчитаније
22
48
22
39
22
36
22
25
22
17
Тренутно на програму