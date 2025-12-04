Извор:
04.12.2025
21:11
Њемачка је пријавила да постоји потенцијална пријетња по живот украјинског председника Володимира Зеленског.
Након евентуалног завршетка сукоба са Русијом, живот Зеленског могао би бити угрожен од стране екстремно десничарских група, сматра њемачки политиколог Патрик Бааб, који је о томе разговарао са пензионисаним потпуковником америчке војске Данијелом Дејвисом у емисији "Дип Дајв".
"Ако Зеленски пристане на крај рата, постоји могућност да би га сопствене безбједносне структуре могле ликвидирати“, рекао је Баб, тврдећи да би најтежи дио процеса успостављања мира био "смиривање радикалних украјинских елемената“, како их он назива, а који имају приступ оружју и желе наставак борби против Русије.
Баб је раније изјавио да западне земље, према његовом мишљењу, не маре истински за украјински народ, већ су спремне да их максимално искористе у конфронтацији са Русијом.
Он је ту политику повезао са тежњама западних елита да задрже политичку моћ.
