Logo
Large banner

Зеленског би могли убити: Тврдње уздрмале Кијев

Извор:

Ало

04.12.2025

21:11

Коментари:

0
Зеленског би могли убити: Тврдње уздрмале Кијев
Фото: Танјуг/АП

Њемачка је пријавила да постоји потенцијална пријетња по живот украјинског председника Володимира Зеленског.

Након евентуалног завршетка сукоба са Русијом, живот Зеленског могао би бити угрожен од стране екстремно десничарских група, сматра њемачки политиколог Патрик Бааб, који је о томе разговарао са пензионисаним потпуковником америчке војске Данијелом Дејвисом у емисији "Дип Дајв".

njemacka zastava

Свијет

Њемачка мијења правила: Могло би утицати на неке са Балкана

"Ако Зеленски пристане на крај рата, постоји могућност да би га сопствене безбједносне структуре могле ликвидирати“, рекао је Баб, тврдећи да би најтежи дио процеса успостављања мира био "смиривање радикалних украјинских елемената“, како их он назива, а који имају приступ оружју и желе наставак борби против Русије.

Баб је раније изјавио да западне земље, према његовом мишљењу, не маре истински за украјински народ, већ су спремне да их максимално искористе у конфронтацији са Русијом.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Сутра сваки Србин треба да запјева: Ево зашто је важно испоштовати тај обичај

Он је ту политику повезао са тежњама западних елита да задрже политичку моћ.

Подијели:

Тагови:

Володимир Зеленски

Украјина

Kijev

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин: Москва инсистира на испуњењу обећања Алијансе о неширењу на исток

Свијет

Путин: Москва инсистира на испуњењу обећања Алијансе о неширењу на исток

1 ч

0
Због јаког вјетра и снијега забране саобраћаја на појединим дионицама

Регион

Због јаког вјетра и снијега забране саобраћаја на појединим дионицама

2 ч

0
Пуцњава током роштиљања, двоје мртвих

Свијет

Пуцњава током роштиљања, двоје мртвих

2 ч

0
Шејла Зонић проживјела ужасну драму: Све су ми лађе потонуле

Сцена

Шејла Зонић проживјела ужасну драму: Све су ми лађе потонуле

2 ч

0

Више из рубрике

Њемачка мијења правила: Могло би утицати на неке са Балкана

Свијет

Њемачка мијења правила: Могло би утицати на неке са Балкана

1 ч

0
Путин: Москва инсистира на испуњењу обећања Алијансе о неширењу на исток

Свијет

Путин: Москва инсистира на испуњењу обећања Алијансе о неширењу на исток

1 ч

0
Пуцњава током роштиљања, двоје мртвих

Свијет

Пуцњава током роштиљања, двоје мртвих

2 ч

0
Дрон у лету

Свијет

Хаос на небу: Дронови покушали ''пресрести'' Зеленског

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Вечерас на небу призор који ћемо опет моћи видјети тек за 17 година

22

48

Анели Ахмић напушта Елиту након масовне туче

22

39

Доживотна робија због обарања "Иљушина" 2024. године

22

36

Чајеви које треба пити пред спавање: Помажу у рјешавању бројних тегоба

22

25

Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner