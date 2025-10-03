Logo

Минхенски аеродром поново затворен због дронова

Минхенски аеродром поново затворен због дронова
Фото: Pixabay

Аеродром у Минхену поново је затворен у петак увече.

Према извјештају Реутерсовог новинара који се налазио у авиону на аеродрому, капетан је обавестио путнике да је у току упозорење на дронове. Полицијски хеликоптери су упућени ка локацији.

Портпарол аеродромске полиције изјавио је да су обе писте затворене. Претходно виђање дронова већ је привремено парализовало авионски саобраћај на аеродрому у Минхену у четвртак увече.

(телеграф)

