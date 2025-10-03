Минхенски аеродром поново затворен због дронова

Извор:
Телеграф
03.10.2025
22:48
Коментари:0
Аеродром у Минхену поново је затворен у петак увече.
Према извјештају Реутерсовог новинара који се налазио у авиону на аеродрому, капетан је обавестио путнике да је у току упозорење на дронове. Полицијски хеликоптери су упућени ка локацији.
Здравље
Симптом који многи занемарују може указивати на проблем са зачепљеним артеријама
Портпарол аеродромске полиције изјавио је да су обе писте затворене. Претходно виђање дронова већ је привремено парализовало авионски саобраћај на аеродрому у Минхену у четвртак увече.
(телеграф)
Најновије
Најчитаније
22
58
22
57
22
48
22
48
22
33
Тренутно на програму
20:00
Лото, Лутрија РС
лото
20:10
Обично необично вече са Дарком Танасковићем
интервју
21:45
Ало Ало С08 ЕП04 (12+)
серијски програм
22:20
Дивље пчеле ЕП 104 (12+)
серијски програм
23:10
Погледај у сутра ЕП 245 (12+)
серијски програм
23:30
Погледај у сутра ЕП 246 (12+)
серијски програм