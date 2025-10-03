Лазић поново за воланом: Објавом из аута изазвао осуде пратилаца

03.10.2025
15:36
Коментари:0
Пјевач Дарко Лазић прије неколико дана имао је саобраћајку приликом које је задобио повреду главе, због чега и данас има хематоме.
Јавност је та вијест прилично узнемирила, будући да је пјевач до сада неколико пута имао саобраћајне несреће, гдје је због немарне вожње могао да угрози живот себи, али и другима.
Сцена
''Дарко, да ли си нормалан'': Популарног пјевача одбацују колеге?
Лазића су након посљедњег удеса питали да ли ће коначно узети возача и препустити неком другом да га вози, на шта је он рекао:
''Не. Зашто бих? Ово се дешава свима. Нисам дивљао, па да сам изгубио контролу... Била је вода на путу, нисам знао да се исконтролишем и то је то. Сад сам ја манијачио колима, па да кажеш нема смисла и да треба да ми се одузме дозвола, али овако смо налетјели на воду, и Боже мој'', одговорио је пјевач Дарко Лазић.
Сцена
Дарко Лазић прави крштење ћерке, само двије недјеље након саобраћајке!
Ипак, снимак који је подијелио на Инстаграму говори другачије. Дарко Лазић је поново ушао у аутомобил, али овог пута на сувозачко мјесто.
Пјевач је снимао мушку особу која управља возилом, док он сједи на сувозачком мјесту и опушта се уз нумеру на радију, преноси Телеграф.
Видео можете погледати ОВДЈЕ.
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
24
17
14
17
12
17
09
17
05
Тренутно на програму