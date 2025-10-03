Logo

Лазић поново за воланом: Објавом из аута изазвао осуде пратилаца

03.10.2025

15:36

Коментари:

0
Дарко Лазић пјевач
Фото: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Пјевач Дарко Лазић прије неколико дана имао је саобраћајку приликом које је задобио повреду главе, због чега и данас има хематоме.

Јавност је та вијест прилично узнемирила, будући да је пјевач до сада неколико пута имао саобраћајне несреће, гдје је због немарне вожње могао да угрози живот себи, али и другима.

Дарко Лазић

Сцена

''Дарко, да ли си нормалан'': Популарног пјевача одбацују колеге?

Лазића су након посљедњег удеса питали да ли ће коначно узети возача и препустити неком другом да га вози, на шта је он рекао:

''Не. Зашто бих? Ово се дешава свима. Нисам дивљао, па да сам изгубио контролу... Била је вода на путу, нисам знао да се исконтролишем и то је то. Сад сам ја манијачио колима, па да кажеш нема смисла и да треба да ми се одузме дозвола, али овако смо налетјели на воду, и Боже мој'', одговорио је пјевач Дарко Лазић.

Дарко Лазић

Сцена

Дарко Лазић прави крштење ћерке, само двије недјеље након саобраћајке!

Ипак, снимак који је подијелио на Инстаграму говори другачије. Дарко Лазић је поново ушао у аутомобил, али овог пута на сувозачко мјесто.

Пјевач је снимао мушку особу која управља возилом, док он сједи на сувозачком мјесту и опушта се уз нумеру на радију, преноси Телеграф.

Видео можете погледати ОВДЈЕ.

Подијели:

Тагови:

Дарко Лазић

Saobraćajna nezgoda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бата Стојковић и Славко Штимац

Емисије

Варљиво лето ’68: Љубав и одрастање у бурним временима

1 ч

0
Уживајте за викенд: Сутра сунчано и топлије вријеме

Друштво

Уживајте за викенд: Сутра сунчано и топлије вријеме

1 ч

0
Лопта на терену

Емисије

Документарни програм ’12 златних медаља'

1 ч

0
Емисија о његовом раду

Емисије

Обично-необично вече са дипломатом и академиком Дарком Танасковићем

1 ч

0

Више из рубрике

Iron Maiden размишља о повлачењу са сцене

Сцена

Iron Maiden размишља о повлачењу са сцене

3 ч

0
Ева Рас глумица

Сцена

Позната глумица признала да је због наркотика била ван себе: ''Три дана и три ноћи нисам знала гдје сам''

4 ч

0
Слобу послије 8 година питали да ли је више волио Кију или Луну: Одговором изненадио све

Сцена

Слобу послије 8 година питали да ли је више волио Кију или Луну: Одговором изненадио све

5 ч

0
Рада Манојловић згрће паре: Заказала наступе за цијелу годину, ево колико новца ће узети

Сцена

Рада Манојловић згрће паре: Заказала наступе за цијелу годину, ево колико новца ће узети

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

24

Филмска потјера за Србином код Беча: Насамарио патролу, па дао гас, повриједио и полицајца

17

14

Најгоре ствари које можете да урадите током сезоне прехладе и грипа

17

12

Предала се двојица осумњичених у акцији ”Фирма”

17

09

Воз из Београда брзом пругом стигао у Суботицу за 68 минута, бесплатно до недјеље

17

05

Снијег прави хаос, ванредна ситуација у више општина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner