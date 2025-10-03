Извор:
АТВ
03.10.2025
15:26
Емисија ‘Обично-необично вече са дипломатом и академиком Дарком Танасковићем’ у продукцији Радио Телевизије Херцег Нови у Кући нобеловца Иве Андрића, разговор је о животу, раду и мисији академика Дарка Танасковића у дипломатији, науци, културној и националној служби.
Танасковић у интимном разговору, прожетим свједочанствима његових сарадника о његовом раду, открива детаље свог школовања, научног рада, дипломатских мисија, те политичких, културних и духовних прилика у новијој српској историји.
‘Обично-необично вече са дипломатом и академиком Дарком Танасковићем’ петак 20 часова и 10 минута.
Најновије
Најчитаније
17
24
17
14
17
12
17
09
17
05
Тренутно на програму