Обично-необично вече са дипломатом и академиком Дарком Танасковићем

АТВ

03.10.2025

15:26

Емисија о његовом раду
Емисија ‘Обично-необично вече са дипломатом и академиком Дарком Танасковићем’ у продукцији Радио Телевизије Херцег Нови у Кући нобеловца Иве Андрића, разговор је о животу, раду и мисији академика Дарка Танасковића у дипломатији, науци, културној и националној служби.

Танасковић у интимном разговору, прожетим свједочанствима његових сарадника о његовом раду, открива детаље свог школовања, научног рада, дипломатских мисија, те политичких, културних и духовних прилика у новијој српској историји.

‘Обично-необично вече са дипломатом и академиком Дарком Танасковићем’ петак 20 часова и 10 минута.

АТВ

Darko Tanasković

