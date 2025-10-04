У којим случајевима већ сада морате имати зимске гуме

Извор:
Помоћник директора Агенције за безбједност саобраћаја Вељко Ћурчић рекао је за РТС да на свакој температури испод седам степени љетњи пнеуматик губи своја својства и истакао да закон налаже да, уколико се на коловозу налази снијег, лед или поледица, учесници у саобраћају морају имати зимске пнеуматике с минималном шаром од четири милиметра.
Снијег који је изненадио планинске предјеле подсјетио је и возаче да зима долази брже него што мислимо. Вељко Ћурчић је истакао да дуго није видио да у овом периоду године буду овакви временски услови, поготово снијег у октобру.
"Од возача који свакодневно учествују у саобраћају захтијева се додатни опрез и да прилагоде брзину условима и стању на путу, ради боље прегледности", рекао је Ћурчић.
У само неколико сати синоћ и јуче било је колико тежих саобраћајних незгода. Ћурчић истиче да су истраге у току, које ће утврдити узрок несреће, преноси РТС.
"У новонасталим временским условима много је дужи зауставни пут. Возачи прецјењују своје способности, олако се опуштају у ситуације, нису довољно спремни на те нагле временске промјене. То доводи до грешке које резултирају саобраћајном незгодом. Битно је да се прате временска прогноза, савјети стручњака и министарства унутрашњих послова који се активно оглашавају путем нових временских прилика", нагласио је Ћурчић.
По законској обавези возачи нису дужни да до 1. новембра имају зимске пнеуматике. Међутим, саговорник истиче да закон налаже да, уколико се на коловозу налази снијег, лед или поледица, учесници у саобраћају морају имати зимске пнеуматике с минималном шаром од четири милиметра.
"На свакој температури испод седам степени љетњи пнеуматик губи своја својства, губи оно најважније, а то је пријањање са подлогом и у тој ситуацији морамо имати зимске пнеуматике. Он има четири пута боље пријање са подлогом, што је најважније за стабилност и одрживост возила на путу који даје додатну чврстоћу и отпорност на ударе за ове временске услове", рекао је Ћурчић.
Помоћник директора Агенције за безбједност саобраћаја је нагласио да се љетњи пнеуматици дупло дуже заустављају од зимских.
Ћурић је навео неколико савјета за возаче прије него што крену на пут у сличним временским условима.
"Морамо припремити своје возило, пратити временску прогнозу, упознати се са стањем на терену и поштовати саобраћајне прописе. Планирати раније путовање, како бисмо смањили вјероватноћу да дође до саобраћајне несреће", закључио је Ћурчић.
