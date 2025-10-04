Logo

У којим случајевима већ сада морате имати зимске гуме

Извор:

РТС

04.10.2025

13:43

Коментари:

0
У којим случајевима већ сада морате имати зимске гуме

Помоћник директора Агенције за безбједност саобраћаја Вељко Ћурчић рекао је за РТС да на свакој температури испод седам степени љетњи пнеуматик губи своја својства и истакао да закон налаже да, уколико се на коловозу налази снијег, лед или поледица, учесници у саобраћају морају имати зимске пнеуматике с минималном шаром од четири милиметра.

Снијег који је изненадио планинске предјеле подсјетио је и возаче да зима долази брже него што мислимо. Вељко Ћурчић је истакао да дуго није видио да у овом периоду године буду овакви временски услови, поготово снијег у октобру.

"Од возача који свакодневно учествују у саобраћају захтијева се додатни опрез и да прилагоде брзину условима и стању на путу, ради боље прегледности", рекао је Ћурчић.

Ilu-auto-280825

Ауто-мото

Њемачки град увео контроверзну мјеру: Дужницима издувавају гуме

У само неколико сати синоћ и јуче било је колико тежих саобраћајних незгода. Ћурчић истиче да су истраге у току, које ће утврдити узрок несреће, преноси РТС.

"У новонасталим временским условима много је дужи зауставни пут. Возачи прецјењују своје способности, олако се опуштају у ситуације, нису довољно спремни на те нагле временске промјене. То доводи до грешке које резултирају саобраћајном незгодом. Битно је да се прате временска прогноза, савјети стручњака и министарства унутрашњих послова који се активно оглашавају путем нових временских прилика", нагласио је Ћурчић.

Када су обавезне зимске гуме

По законској обавези возачи нису дужни да до 1. новембра имају зимске пнеуматике. Међутим, саговорник истиче да закон налаже да, уколико се на коловозу налази снијег, лед или поледица, учесници у саобраћају морају имати зимске пнеуматике с минималном шаром од четири милиметра.

зимске гуме снијег ауто zimske gume зимска опрема

Ауто-мото

Нова правила за зимске гуме: Од 1. октобра казне и до 200 КМ

"На свакој температури испод седам степени љетњи пнеуматик губи своја својства, губи оно најважније, а то је пријањање са подлогом и у тој ситуацији морамо имати зимске пнеуматике. Он има четири пута боље пријање са подлогом, што је најважније за стабилност и одрживост возила на путу који даје додатну чврстоћу и отпорност на ударе за ове временске услове", рекао је Ћурчић.

Помоћник директора Агенције за безбједност саобраћаја је нагласио да се љетњи пнеуматици дупло дуже заустављају од зимских.

Савјети за возаче

Ћурић је навео неколико савјета за возаче прије него што крену на пут у сличним временским условима.

"Морамо припремити своје возило, пратити временску прогнозу, упознати се са стањем на терену и поштовати саобраћајне прописе. Планирати раније путовање, како бисмо смањили вјероватноћу да дође до саобраћајне несреће", закључио је Ћурчић.

Подијели:

Тагови:

gume

zimske gume

Савјети

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снијег на Јахорини

Србија

У Србији спасено осморо људи које је завијао снијег

5 ч

0
Возачи, опрез! Снијег и поледица отежавају саобраћај

Друштво

Возачи, опрез! Снијег и поледица отежавају саобраћај

7 ч

0
Драма на Дивчибарама: Два аутобуса пуна ђака остала заглављена у снијегу

Србија

Драма на Дивчибарама: Два аутобуса пуна ђака остала заглављена у снијегу

18 ч

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Занимљивости

Шта значи кад падне снијег у октобру? Наши преци су вјеровали у ова предсказања

21 ч

0

Више из рубрике

Преврнуо се камион на магистралном путу Србац-Разбој, обустављен саобраћај

Друштво

Преврнуо се камион на магистралном путу Србац-Разбој, обустављен саобраћај

3 ч

0
"Ниједан син ме није звао на свадбу, мајка им је мозак испрала" Исповијест оца тјера сузе на очи

Друштво

"Ниједан син ме није звао на свадбу, мајка им је мозак испрала" Исповијест оца тјера сузе на очи

4 ч

0
Тестирање моста на аутопуту Сарајево – Београд

Друштво

Тестирање моста на аутопуту Сарајево – Београд

5 ч

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Друштво

Данас сунчано и топлије вријеме, предвече очекујте наоблачење

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Тиква тешка 57,9 килограма: Миланко Станојевић добио награду

15

57

"СНСД на челу са предсједником Додиком спреман за нове побједе"

15

48

Преговори у току: Када би таоци могли бити ослобођени?

15

45

Невјероватна прича: Радмила родила 19 дјеце, бринула и о слијепом мужу

15

34

Уљез: Пожуда која убија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner